Melincué: licitan el alteo del canal San Urbano para evitar inundaciones

El próximo 5 de junio se llevará a cabo la licitación del alteo del canal San Urbano, una obra ampliamente reclamada por la comunidad de Melincué por su enorme aporte a la seguridad hídrica de la localidad. Se trata de una obra de casi 30 millones de pesos.

La confirmación por parte del gobierno provincial se produjo luego de la visita del ministro de Infraestructura León Garibay, la semana pasada. Asimismo se destacó que el apoyo del senador Lisandro Enrico resultó clave.

Además de estos trabajos, desde la comuna continúan gestionando una seguidilla de tareas que consideran de suma relevancia para evitar inundaciones.

Reclamo y concreción

"Es una obra que reclamamos, gestionamos, y hemos logrado concretar entre todos. Además gestionamos el fortalecimiento la defensa sur, desde el motel hasta la calle Mitre, sitio donde están las dos bombas de extracción del reservoreo", manifestó el actual presidente comunal, Andrés Sacchetto, quien curiosamente no buscará su reelección en esta próxima puja electoral.

El mandatario local remarcó: "Continuamos preocupados y ocupados en desarrollar un proyecto definitivo, eficiente y sustentable para la ruta 90, tanto en su transitabilidad como por lo que representa junto sus defensas para la seguridad hídrica de Melincué".

Respecto de este tema planteó: "Abordamos distintos temas como el alteo definitivo de la ruta 90, se deberá consensuar con el gobierno provincial la concreción de un anillo de contención, entre la ruta 90 y la laguna de Melincué".

El 5 de junio, a las 10, en la Casa de la Cultura, se realizará rla licitación de la obra de alteo del canal San Urbano, que además incluye más incluye caminos rurales que funcionarán como defensa.

Evitar desbordes

Esta obra del alteo del canal y del camino rural impedirá que en un caso de lluvia excepcional, como los que suceden en esa localidad cada 15 o 20 años, el San Urbano rebase y esa cantidad de agua llegue a Melincué.

"Eso fue lo que sucedió en la última inundación en nuestro pueblo, cuando el San Urbano rebasó y en 10 o 15 días la laguna subió alrededor de 1,20 metros", dijo el mandatario, y agregó que "esta es la inmensa relevancia que tiene esta obra. Con estos trabajos, eso que nos sucedió en 2017, al menos de esa forma, no nos sucederá más".

Y acotó que "las causas de crecimiento de la laguna son multifactoriales, por eso el tratamiento de la problemática debe ser también multifactorial. Por ello seguimos con nuestro trabajo constante en distintas gestiones, para distintas obras, ante distintos estamentos del estado, y con distinto financiamiento".

Inversiones

La comuna gestionó y concretó una inversión de 113 millones de pesos en las dos estaciones de bombeo, con ocho bombas en total de última generación. Mientras sigue trabajando para consolidar y aumentar las defensas en distintos puntos del distrito. "Sobre todo las del canal San Urbano, en los puentes donde aumentamos la capacidad de conducción de agua, tanto en el puente carretero de la ruta 93, como en el puente del ferrocarril. Ambas obras también van a generar una disminución del riesgo de rebase del canal", explicó Sacchetto.

Y resaltó: "También estamos gestionando ante el Ministerio de Infraestructura trabajos sobre los retardadores. Sobre el camino S-6, es decir sobre el ingreso de agua de El Pedernal. Queremos empezar a disminuir los ingresos de agua a la laguna. Y trabajar en conformidad con esto".

Finalmente, el médico melincuense comentó: "A la brevedad vamos a estar trabajando sobre la defensa sur. Esa área no está en las condiciones que debe estar, y aunque ahora allí no hay agua (es la defensa que va desde el motel a las dos bombas de calle Mitre, sobre el viejo terraplén), creemos que hay que reforzarlo para prevenir futuros episodios. Esos 500 u 800 metros quedaron muy debilitados tras la última inundación, y si bien hoy no representa un problema hídrico en lo inmediato, hay que dejarlo preparado para el futuro".