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Más de 30 propuestas ya compiten para convertirse en la bandera que identifique al departamento San Martín

Hay tiempo para participar hasta el 10 de octubre. La iniciativa busca construir, entre todos, un símbolo que represente a las 17 localidades del departamento

8 de octubre 2026 · 10:30hs
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“Queremos que esta bandera sea una construcción de todos. Que cuando la veamos podamos sentir que ahí estamos representadas las distintas localidades

“Queremos que esta bandera sea una construcción de todos. Que cuando la veamos podamos sentir que ahí estamos representadas las distintas localidades, nuestra historia y todo aquello que compartimos”, señaló Motta.

La convocatoria para crear la bandera del departamento San Martín ya recibió más de 30 propuestas provenientes de distintas localidades del territorio. La iniciativa, impulsada por el senador Esteban Motta, busca que la futura insignia pueda representar la historia, la cultura, las tradiciones y la identidad compartida por las 17 comunidades que componen el distrito ubicado en el centro oeste provincial.

“Ya tenemos más de 30 propuestas y queremos seguir sumando. Invitamos a todos los vecinos del departamento a animarse, a pensar qué nos identifica, qué nos representa y a plasmarlo en una propuesta. Todavía hay tiempo para participar”, expresó Esteban Motta.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años del departamento San Martín, quienes pueden participar de manera individual, grupal o en representación de instituciones. De esta manera, se busca incorporar distintas miradas y permitir que vecinos, organizaciones e instituciones puedan aportar su propia visión sobre la identidad departamental.

Hasta el 10 de octubre

Las propuestas podrán presentarse hasta el 10 de octubre. Toda la información sobre las bases, condiciones y forma de participación puede consultarse en las redes sociales de Esteban Motta y también en las redes oficiales de los municipios y comunas del Departamento San Martín.

“Queremos que esta bandera sea una construcción de todos. Que cuando la veamos podamos sentir que ahí estamos representadas las distintas localidades, nuestra historia y todo aquello que compartimos”, señaló Motta.

>>Leer más: General López ya tiene su bandera oficial elegida en el concurso ciudadano "Colores del Sur"

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