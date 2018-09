Lo desvalijaron en Ecuador y no tiene carné para volver

Osvaldo Botto tiene 59 años, vive en Chabás, se dedicó por muchos años al rubro gastronómico en esa localidad y tiene la pasión de viajar con su moto, una Honda Twister CB 250. Pero ahora está varado en Ecuador, donde lo desvalijaron, y depende de la buena voluntad de las autoridades de los distintos países para poder retornar con su vehículo: si bien pudo re tramitar parte de la documentación, no le renovaron el carné de conducir.

Con el sueño de recorrer Sudamérica, Osvaldo emprendió el 27 de diciembre un viaje que lo llevó al sur argentino y después a Chile, donde estuvo un mes. Allí sufrió un primer asalto, a 200 kilómetros de la ciudad de Osorno. Pero no se llevaron más que dinero y eso no le impidió seguir viaje, recorrer de sur a norte el país andino durante un mes y entrar a Perú. Después pasó a Ecuador y posteriormente a Colombia, donde estuvo seis meses trabajando en la cocina de un bar y en la confección y venta de artículos de orfebrería. Fabrica relojes con motopartes, arma artesanías con alpaca bañada en otro y macramé con madera y piedras. Algunas vicisitudes le impidieron ingresar a Venezuela, perdió un barco, tuvo un accidente y finalmente retornó a Ecuador.

Pero a los cinco días de estar en ese país le robaron, el 8 de septiembre, una riñonera con todos los documentos. Y ahí empezó la odisea. Después de intentar sin éxito recuperar sus pertenencias, el martes 11 se dirigió al Consulado argentino. Allí pagó 15 dólares por el nuevo documento y pudo gestionar el pasaporte transitorio sin costo (el definitivo le sale 165 dólares).

"Cuando fui al Consulado, me dijeron que no tenían herramientas para tramitarme el carné de conducir, que tenía que ir a Tránsito en Santo Domingo, que no e hacían cargo y que no era problema de ellos si me habían robado", le contó a La Capital.

Buena voluntad

Ese es justamente su gran problema. "Ahora dependo de la buena voluntad de las autoridades de los distintos países para poder circular", comentó. Y protestó: "No pueden dejar de tramitar un documento a un ciudadano argentino en tránsito por el país en el que desempeñan su tarea consular".

Ahora, la solución es dejar la moto en Ecuador y volver a la Argentina por otros medios para tramitar la licencia, volver al "País de los cuatro mundos" y retornar con su vehículo. Pero ahí arranca otro problema. El permiso para circular con su moto tiene plazos perentorios, y si el trámite en Argentina se demora tiene que abonar una multa de 382 dólares por cada día que el vehículo permanezca afuera del país. "Si voy y vuelvo a los cien días, será insostenible", advierte.

Osvaldo está agradecido con las autoridades de Ecuador, que le otorgó un documento provisorio para poder circular por el país, al menos durante 30 días. Después, tendrá que ver si la policía fronteriza de Perú lo deja pasar, si puede circular por ese país y cruzar a Chile, donde le espera la misma odisea. .

Por el momento sigue en Ecuador, viajó a Montañitas y espera tener suerte en el resto del trayecto, que ya estaría emprendiendo.

"A esta altura, mi problema pasa a segundo plano. Pero cualquier otro que venga quedará a merced de un organismo diplomático que está para solucionar los problemas de los ciudadanos en tránsito y no lo hace. Creo que el Consulado tiene que cambiar su forma de trabajar", remató.