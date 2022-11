Licitaron la pavimentación de 16 kilómetros de la ruta provincial Nº 70-S

En ese contexto, el gobernador aseguró que “el trabajo en la región es el mismo que estamos haciendo en toda la provincia, convencidos plenamente de que Santa Fe tiene un perfil agropecuario, agroindustrial, agroalimentario, no puede no tener comunicación en los lugares donde se produce, y es allí donde la decisión está tomada: que no quede un solo pueblo sin comunicación, una sola zona productiva sin su camino de la ruralidad”.