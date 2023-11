La presidenta comunal de Carlos Pellegrini será subsecretaria provincial de Municipios y Comunas

Agradecimiento

“Quiero agradecer a Maxi y a todo su equipo por la designación y por la confianza. Creo que voy a ocupar un lugar muy importante para toda la región, para el departamento y para Carlos Pellegrini”, sostuvo la presidenta comunal y se emocionó hasta las lágrimas: “Hay sentimientos encontrados. Durante estos seis años lo di todo, relegando muchas veces a mi familia, y me brindé a los pellegrinenses para tener una comuna ordenada. Son momentos duros porque, aunque la designación me causó alegría, pero me duele tener que alejarme de la comuna”.