La madre de la chica abusada en un colegio de Venado pidió cárcel para el directivo imputado

Al año siguiente llegó el alivio para la nena ya que por la pandemia no tenía la obligación de ir a clases. "Algo que le aterraba y era saber que se tenía que encontrar con el hermano Pedro Ortiz. Elle le tenía pánico", contó indignada la mamá quien además aseguró que "jamás me hubiera imaginado que en ese colegio podrían pasar esas cosas pero pasan. Sucede que nadie las denuncia y si yo estoy hablando ahora es porqué mi nena me dijo que saliera a contar lo que le había sucedido".