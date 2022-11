Juzgan a un ex jefe comunal de Wheelwright por administración fraudulenta

Ex presidente comunal de Wheelwright, Roberto Gianetti.

Este viernes arrancó en los tribunales provinciales de Melincué el juicio oral y público contra el ex presidente comunal de Wheelwright, Roberto Gianetti , quien está acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación y defraudación.

El fiscal que llevó adelante la investigación, Matías Merlo, pidió tres años de ejecución condicional y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El debate es presidido por el juez Benjamín Revori y la defensa del Gianetti la ejerce el abogado Joaquín Fraga.

Merlo explicó al portal Venado24 que la acusación es por "incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación y defraudación contra la comuna de Wheelwright" para luego recordar que son tres denuncias de hechos diferentes. En ese sentido, detalló que "la primera tiene que ver con una doble facturación realizada desde la comuna en sendos trámites de fondos compensadores". Y las otras dos restantes repiten la misma metodología.

Al respecto, el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), explicó que el acusado "tomó como presidente comunal créditos con personas o entidades no vínculadas al sector financieron formal, para luego devolverlo con intereses y fondos provinciales para obras determinadas que no se realizaron" . Según trascendió, uno de esas obras no ejecutadas es el salón de usos múltiples que se iba a llevar a cabo en el viejo galpón del ferrocarril.

El fiscal formuló la acusación contra Gianetti el 26 de diciembre de 2016 en base a las pruebas que reunió. Y en esa instancia pidió la realización del juicio oral que recién se lleva adelante ahora.