Instalan más luminarias LED en una plaza de Granadero Baigorria ante reclamos por seguridad

El Municipio de Baigorria instaló nueva luminaria LED en la plaza del barrio San Fernando, para atender el reclamo de vecinos por mayor seguridad
En respuesta al pedido de vecinos del barrio San Fernando de Granadero Baigorria, la Municipalidad procedió a la colocación de nuevos aparatos lumínicos en la plaza
El Municipio de Baigorria instaló nueva luminaria LED en la plaza del barrio San Fernando, para atender el reclamo de vecinos por mayor seguridad
Las autoridades indicaron que “el área de Alumbrado Público de la Municipalidad de Granadero Baigorria ha actuado de manera rápida y efectiva, instalando luminarias LED de última tecnología en la plaza del barrio. Esta acción se ha llevado a cabo con el objetivo de mejorar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a los habitantes de la zona”.
En ese sentido indicaron que la Municipalidad viene renovando, con recursos humanos y económicos propios, la iluminación de gran parte de la ciudad. Y tras el pedido de los vecinos de San Fernando, se tomó el compromiso y se ejecutó la obra en la del barrio.
“Ya instalamos torres altas con tres lámparas led cada una y estamos renovando las torres más bajas. La plaza y sus alrededores están totalmente renovados”, destacaron desde el municipio.
La implementación de iluminación LED no solo proporciona una luz más intensa y clara, sino también tiene múltiples beneficios en comparación con la convencional. Entre estas se destacan: eficiencia energética, mayor durabilidad, mejora en la visibilidad y seguridad y menor impacto ambiental.
La rápida respuesta del área de Alumbrado Público refleja el compromiso de la Municipalidad de Granadero Baigorria con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. “Seguiremos trabajando para escuchar las necesidades de los vecinos y llevar adelante acciones que mejoren la calidad de vida en nuestra comunidad”.
>> Leer más: Donde el río abraza la esperanza: así renacerá Remanso Valerio en Granadero Baigorria
Matías Guerra quedó preso al ser acusado de encubrir a los autores del asesinato de Ángel Acuña, ocurrido en septiembre de 2023 en el barrio Stella Maris