Instalan más luminarias LED en una plaza de Granadero Baigorria ante reclamos por seguridad

El Municipio de Baigorria instaló nueva luminaria LED en la plaza del barrio San Fernando , para atender el reclamo de vecinos por mayor seguridad

Las autoridades indicaron que “el área de Alumbrado Público de la Municipalidad de Granadero Baigorria ha actuado de manera rápida y efectiva, instalando luminarias LED de última tecnología en la plaza del barrio. Esta acción se ha llevado a cabo con el objetivo de mejorar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a los habitantes de la zona”.

En ese sentido indicaron que la Municipalidad viene renovando, con recursos humanos y económicos propios , la iluminación de gran parte de la ciudad. Y tras el pedido de los vecinos de San Fernando, se tomó el compromiso y se ejecutó la obra en la del barrio.

“Ya instalamos torres altas con tres lámparas led cada una y estamos renovando las torres más bajas. La plaza y sus alrededores están totalmente renovados”, destacaron desde el municipio.

Más y mejor iluminación

La implementación de iluminación LED no solo proporciona una luz más intensa y clara, sino también tiene múltiples beneficios en comparación con la convencional. Entre estas se destacan: eficiencia energética, mayor durabilidad, mejora en la visibilidad y seguridad y menor impacto ambiental.

La rápida respuesta del área de Alumbrado Público refleja el compromiso de la Municipalidad de Granadero Baigorria con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. “Seguiremos trabajando para escuchar las necesidades de los vecinos y llevar adelante acciones que mejoren la calidad de vida en nuestra comunidad”.

