Humberto Primo: confirman la prisión preventiva del presunto femicida de Mariel Zimmermann

La Defensa había solicitado medidas alternativas no privativas de la libertad para el imputado y, subsidiariamente, la prisión domiciliaria. No obstante, el camarista no hizo lugar al requerimiento y mantuvo la cautelar por el plazo de ley, tal como se venía cumpliendo a pedido de la Fiscalía. El fiscal que está a cargo de la investigación y representó al Ministario Público de la Acusación (MPA) en la audiencia de segunda instancia es Martín Castellano.