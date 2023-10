Giustiniani promueve el desarrollo de la energía solar térmica

Y recordó: "La ley provincial 12.503 declaró de interés provincial la generación y el uso de energías alternativas a partir de la aplicación de las fuentes renovables en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe, entendiendo por "energías renovables o alternativas" a fuentes inagotables que no ocasionan un perjuicio al equilibrio ambiental. Por otra parte la ley provincial 12.692 dispone un Régimen Promocional para la investigación, desarrollo, generación, producción y uso de productos relacionados con las energías renovables no convencionales. En el sentido de los antecedentes legislativos mencionados es clara la necesidad de implementar efectivamente en el corto plazo la utilización sustentable de fuentes de energía renovables, en particular la solar, como alternativa o complemento, de las fuentes de energías provenientes de recursos no renovables".