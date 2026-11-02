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En Rosario se hizo historia: se unieron campo y ambiente

En un hecho sin precedentes, referentes de alto nivel de ambos sectores se reunieron para dialogar y fortalecer la cooperación mutua.

Diego Sueiras

Por Diego Sueiras

2 de noviembre 2026 · 12:41hs
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Pablo Palazzesi (FCA UNR)

Pablo Palazzesi (FCA UNR), Lucas Magnano (CONINAGRO), Andrés Costamagna (La Rural), Fernando De Nevares (CREA), Diego Sueiras (FNGA), Marcelo Torres (Aapresid), Pablo Bortolato (Bolsa de Comercio de Rosario), Andrea Sarnari (Federación Agraria) y Carlos Castagnani (CRA).

La Semana del Clima de Rosario fue escenario de un encuentro inédito a nivel global: los principales líderes y representantes del sector agropecuario y ambiental se reunieron en un mismo espacio para dialogar, acercar posiciones y avanzar hacia una agenda de trabajo compartida. Un acontecimiento que marcó un hito en el camino hacia la superación de la histórica antinomia entre campo y ambiente.

El encuentro contó con la participación de representantes de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA), junto con referentes de la Bolsa de Comercio de Rosario, Aapresid, CREA, Sociedad Rural de Rosario (SRR) y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Estas instituciones compartieron con organizaciones vinculadas a la acción climática y la conservación de los recursos naturales como Fundación Vida Silvestre Argentina, FARN, Fundación Avina, RAMCC, ICLEI, Fundación Humedales, Moverse, CIMPAR y otras instituciones de la mayor representación ambiental. Su presencia reflejó la voluntad de ambos sectores de superar las diferencias históricas y avanzar hacia una agenda común frente a los desafíos ambientales y climáticos.

La construcción de confianza

El hecho histórico ocurrido en Rosario fue el resultado de un trabajo de hace años impulsado por la FNGA y articulado junto a otras organizaciones, promoviendo espacios de diálogo entre referentes del sector agropecuario y ambiental, la elaboración conjunta de propuestas y la búsqueda de objetivos comunes; un trabajo sostenido que permitió construir la confianza necesaria para reunir a los principales representantes de ambos sectores en un mismo espacio.

Este proceso viene se potencia tanto a nivel nacional, a través de iniciativas como la Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA), como internacional, mediante la participación en las Conferencias de las Partes (COP), con el acompañamiento del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la WWF (World Wide Fund for Nature).

Del diálogo a la acción: una agenda hacia el futuro

Este encuentro quedará marcado como el inicio de un proceso mucho más trascendental. El desafío ahora es transformar la confianza construida en acciones concretas, a partir de tres grandes objetivos.

En primer lugar, promover la producción regenerativa y las buenas prácticas agropecuarias, impulsando sistemas más sostenibles, rentables y resilientes. La agricultura regenerativa busca recuperar la salud de los suelos mediante la captura y estabilización de carbono, constituyendo un puente entre la producción agropecuaria y la acción climática.

En segundo lugar, impulsar campañas conjuntas de concientización entre organizaciones del campo y del ambiente, promoviendo una visión compartida.

En tercer lugar, avanzar hacia una política de Estado que consolide estas iniciativas y posicione a Santa Fe y a la Argentina como referentes en la vinculación entre campo y ambiente, proyectando esta experiencia a otros países y espacios internacionales.

Con la mirada puesta ya en la próxima Semana del Clima de Rosario, la Fundación trabaja para profundizar este camino y ampliar la convocatoria.

Lo ocurrido en Rosario no marcó el final de un camino, sino el comienzo de una nueva etapa, marcada por la cooperación y el compromiso conjunto entre campo y ambiente.

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