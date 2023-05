La comuna de General Lagos deberá dejar de cobrar y reintegrar lo percibido por Derecho de Registro e Inspección (Drei) a una empresa de montajes que opera en su territorio pero que no tiene ninguna sede en el lugar. El juzgado Civil y Comercial Nº 13 declaró inconstitucionales las ordenanzas dictadas por esa comuna que obligaban a tributar esa tasa a quienes desarrollan actividad económica en la jurisdicción pese a no contar con local habilitado dentro del ejido comunal, y ordenó la devolución de lo tributado por la firma. Aseguran que esta irregularidad se repite en muchas comunas de la provincia, que cobran tasas por servicios que no prestan, ya que las empresas que tributan no tienen sedes ni locales en sus territorios.