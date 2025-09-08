Baigorria se prepara para una épica maratón nocturna que se realizará en noviembre

Se correrá el 15 de noviembre y el evento se planifica como una jornada para promover la salud, el bienestar y el sentido de pertenencia. Al final se realizará una fiesta retro

La noche del 15 de noviembre convocará a deportistas baigorrienses para disputar carreras de 5 a 10 kilómetros.

El 15 de noviembre, Granadero Baigorria se vestirá de gala con una maratón nocturna que no solo promete ser un evento deportivo, sino una celebración de la vida, la salud y la unión de la comunidad. “La maratón regresa con modalidades de 5 y 10 kilómetros y estamos invitando a corredores de todos los niveles a desafiarse y disfrutar de una experiencia única bajo las estrellas”, destacaron desde el municipio.

“La maratón nocturna Baigorria 2025 no es solo una carrera, es una política integral de promoción de la salud y el bienestar que la municipalidad impulsa para fortalecer la calidad de vida de los vecinos”, expresaron desde el municipio.

“La maratón tiene como objetivo fomentar hábitos saludables, incentivar la actividad física y crear un sentido de pertenencia entre los ciudadanos. La participación masiva de corredores locales y de toda la región es una clara muestra del compromiso de la comunidad con el deporte y la salud”, destacó el intendente Adrián Maglia.

La inscripción se realizará a través de la web www.cronorav.com.ar e incluirá un kit de carrera. El trámite será muy simple y estará disponible pronto. “Esperamos que los atletas se preparen para vivir una noche llena de adrenalina y camaradería”, mencionó Maglia.

Como atractivo extra, este año, al finalizar la maratón se llevará a cabo una fiesta retro con música de los 80 y 90, animada por el carismático DJ Edgardo Mancinelli, convirtiendo este evento en una verdadera celebración.

Granadero Baigorria está lista para reavivar la pasión por el deporte y la comunidad. A no dejar pasar la oportunidad de ser parte de esta experiencia épica que reafirma el compromiso por una vida activa y saludable. Más info: @deportes_gb en redes sociales o vía WhatsApp al 3413448205.

>> Leer más: Granadero Baigorria se transformó en un pulmón verde por la cantidad y variedad en su arbolado