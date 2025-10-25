La Capital | La Región | Fiscalía

Fiscalía pide colaboración a la población para hallar a una adolescente de Correa

Se trata de una chica de 16 años que fue falta de su hogar desde este viernes por la tarde. Mide casi 1,80 metros y tiene una cicatriz en la muñeca derecha

25 de octubre 2025 · 11:01hs
Alerta de Fiscalía. La adolescente de Correa tiene 16 años.

Alerta de Fiscalía. La adolescente de Correa tiene 16 años.

La Fiscalía Regional de la 2ª Circunscripción solicitó este sábado la colaboración de la población para dar con el paradero de una adolescente de la localidad de Correa.

De acuerdo al parte judicial, Florencia Estefania Araya tiene 16 años y falta de su hogar desde este viernes a las 18. La chica es de Correa, comuna ubicada a unos 58 kilómetros al noroeste de Rosario.

La adolescente viste remera azul, pantalón de Jean gris oscuro, zapatillas blancas y negras. Además es de tes trigueña, mide 1,80 metros, tiene pelo castaño largo y tiene una cicatriz en la muñeca derecha

Cualquier dato que pueda servir para dar con el paradero de Florencia Araya contactarse al 911 o vía mensaje a la redes sociales de Fiscalía Regional Segunda.

