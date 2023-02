En la guerra del pejerrey de La Picasa sacaron ventaja los pescadores de San Gregorio Obtuvieron permiso para pescar en la laguna y explotó la polémica. Los pescadores de Diego de Alvear quemaron cubiertas frente a la comuna en protesta porque ellos no están autorizados Por Carlos Walter Barbarich 12 de febrero 2023 · 04:45hs

Pesadores de San Gregorio obtuvieron permiso para pescar en la Picasa y explotó la polémica con sus pares de Diego de Alvear.

La provincia de Santa Fe otorgó permisos de pesca a 18 pescadores de la localidad de San Gregorio que estaban en conflicto con sus vecinos de Diego de Alvear por la propiedad del recurso íctico de la laguna La Picasa en el sur de Santa Fe, en lo que se llamó "la guerra del pejerrey". Y lo que fue alegría para los sangregorienses disparó una ola de protestas frente a la comuna de Diego de Alvear por parte de los pescadores de esa localidad, quienes quemaron cubiertas frente al edificio comunal y le exigieron respuestas a su mandatario, Daniel Sagardía.

Es que el conflicto viene de vieja data y fue denominada "la guerra del pejerrey", ya que los de Diego de Alvear sostienen que la laguna pertenece a su distrito y por eso realizaron todo tipo de lobby para que otros pescadores no ingresen a pescar a esa laguna. Los de San Gregorio clamaban por poder pescar, ya que al menos 20 familias viven del pejerrey y no tenía sentido que no los dejaran pescar teniendo en cuenta que ambas comunidades son vecinas: apenas 10 kilómetros separa a una de otra.

El mandatario comunal de San Gregorio, Lisandro Travieso, sostuvo que no tiene sentido la pelea entre pueblos vecinos ya que "del pejerrey pueden vivir las familias de Diego de Alvear, San Gregorio y de Aaron Castellanos, que es otra de las partes involucradas en La Picasa pero que no tiene nada que ver en este conflicto que hay acá. La provincia tomó una medida correcta y gracias a ello podemos decir que estas 18 familias pueden pescar libremente en la laguna porque están autorizados".

Por su parte el mandatario de Diego de Alvear, Daniel Sagardía, se lamentó de los incidentes frente a la comuna que él preside al sostener que "no tenemos nada que ver. Fue la provincia la que autorizó a la gente de San Gregorio con los carné de pesca. Ahora no sé como vamos a parar esta bronca. Yo voy a hacer una exposición en la que aclaro que Diego de Alvear no tiene nada que ver con la decisión tomada por la provincia", dijo en un audio de WhatsApp que rápidamente se viralizó tras los incidentes ocurridos frente a su comuna.

Es que Daniel Sagardía fue un defensor a ultranza de sus pescadores en todo este conflicto que viene de larga data (y que se iba tornando cada vez más violento), y siempre sus pedidos iban en consonancia con los de los pescadores de su pueblo, bajo el argumento de que más de 400 personas de Diego de Alvear viven de la pesca del pejerrey. Por otra parte, un pescador de San Gregorio, Jesús Molina, se mostró eufórico por el permiso obtenido y agradeció a la provincia por las habilitaciones dadas. Semanas atrás fue el propio Molina quien aseguró que iba a "mover cielo y tierra" para lograr lo que los pescadores de Diego de Alvear no le permitían y que es pescar en La Picasa. Incluso había amenazado con realizar protestas para lograr lo que finalmente lograron días atrás un grupo de colegas suyos. image.png Varias familias de San Gregorio, al igual que en Diego de Alvear, viven del fileteado del pejerrey obtenido en La Picasa. >> Leer más: Dos pueblos de la laguna La Picasa desatan la guerra del ... Protesta En la jornada del viernes los mismos pescadores de Diego de Alvear hicieron catarsis frente a la comuna de esa localidad, quemando cubiertas y protestando ruidosamente, y probablemente haya tenido que ver con el hecho de sentirse abandonados por el propio presidente comunal, Daniel Sagardía, que obviamente descartó esa hipótesis. "Yo no tengo nada que ver, fue la provincia la que autorizó a los pescadores de San Gregorio para que pesquen nuevamente en la laguna", se excusó el mandatario dieguense. Lo cierto es que la guerra del pejerrey viene desde hace más de un año y nunca se pudo zanjar las diferencias que hubo entre los pescadores de Diego de Alvear (que aducen que la laguna está en su distrito y que por ende les pertenece pescar a ellos), y los de San Gregorio, que sostienen que hace 20 años que lo hacen y no entienden por qué el conflicto estalló violentamente hace apenas un tiempo. image.png Quema de cubiertas y protesta frente a la comuna de Diego de Alvear por las habilitaciones a los pescadores de San Gregorio. >> Leer más: Polémica por el uso de una bajada de lanchas en la laguna ... Solidaridad Por su parte el mandatario comunal de San Gregorio, Lisandro Travieso (PJ), aprovechó la oportunidad para solidarizarse con su par de Diego de Alvear, Daniel Sagardía, por los incidentes que se registraron frente a la comuna que el preside tras sostener que "siempre apoyó a sus pescadores y no es justo lo que está sucediendo, más allá de que hayamos tenido diferencias en su momento en torno a quien debe pescar y quien no en la laguna, que es de todos y no sólo de un distrito". "Los pescadores de San Gregorio hace veinte años que hacen lo mismo, y en el mismo lugar, y nunca hubo problemas como los que hay hoy en día", dijo Travieso para enseguida agregar que "todos deberíamos armónicamente trabajar en conjunto por este recurso. Con las habilitaciones, lo que hizo la provincia es darle un marco de legalidad, seguridad e higiene a la hora de filetear o trabajar el pejerrey". Es que el boom turístico y de pesca de la laguna La Picasa explotó durante la pospandemia y paralelamente surgió el duro conflicto que enfrenta a dos pueblos hermanos como lo son Diego de Alvear y San Gregorio. Todo por el pejerrey o mejor dicho, por la guerra del Pejerrey que está más vigente que nunca. image.png La pesca del pejerrey mueve millones de pesos en La Picasa y todo indica que ese es el principal motivo de discordia entre los dos pueblos.