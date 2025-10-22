El turismo se potencia desde la región: ARAV reunió a más de 100 expositores

Agentes de viaje, operadores y referentes de la industria se encontraron para potenciar la profesionalización del sector, con la mirada puesta en la conectividad y el turismo receptivo en la provincia de Santa Fe

El Centro de Convenciones Metropolitano fue escenario del 74° Workshop de la Asociación Rosarina de Agencias de Viaje (ARAV) , un clásico del calendario turístico que reunió a más de un centenar de expositores nacionales e internacionales y cerca de 1.500 visitantes . La jornada combinó profesionalismo , networking y una agenda cargada de novedades sobre conectividad y promoción regional .

La presidenta de ARAV, Carmen Abad, se mostró entusiasmada por la convocatoria y el crecimiento sostenido del evento. “Estamos muy contentos de recibir a todos en esta edición número 74, que nos encuentra con más de 100 expositores, tanto nacionales como internacionales”, destacó. Entre ellos, se contaron oficinas de turismo provinciales y del exterior, líneas aéreas y representantes de toda la industria.

Abad subrayó que el workshop “está pensado para los profesionales del sector —agentes de viajes, operadores mayoristas y minoristas— como un espacio de encuentro y actualización”. Además, valoró el clima de camaradería que se genera en cada edición: “Más allá de los negocios, es una oportunidad para compartir y seguir aprendiendo”.

Redescubrir Santa Fe y fortalecer el turismo receptivo

Uno de los ejes de la jornada fue el impulso al turismo interno y la promoción de la provincia. Abad señaló que “muchos pasajeros están redescubriendo Santa Fe, que tiene una enorme diversidad de paisajes y experiencias a muy poca distancia”. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre municipios y la provincia para consolidar la confianza y desarrollar proyectos compartidos que fortalezcan el turismo receptivo.

El turismo fluvial y el regreso de Uruguay

Desde Buenos Aires, Jorge Sturla, referente del turismo fluvial en el Tigre, se sumó al evento con una propuesta que conecta al público con la capital argentina desde el río. “Venimos con nuestros barcos y paseos por el Delta, con salidas desde Puerto Madero a Tigre y La Boca. Queremos que los viajeros redescubran Buenos Aires desde el agua, una experiencia única”, explicó.

El encuentro también marcó el regreso de Uruguay, que volvió al Workshop con una fuerte apuesta por el público del litoral. Serrana Díaz, del Ministerio de Turismo uruguayo, celebró la vuelta: “Nos da mucha alegría estar nuevamente en ARAV. Queremos tentar a los rosarinos para que, además de la costa atlántica, descubran lugares intermedios como las termas, Colonia o el frigorífico Anglo de Fray Bentos, patrimonio mundial”.

Conectividad y obras clave para el futuro

El espacio provincial tuvo una gran presencia institucional. Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de Santa Fe, resaltó la importancia del evento y los avances en infraestructura: “Estamos acompañando a más de 700 agencias y 1.500 visitantes que muestran la fortaleza del sector. Esto genera sinergia con la hotelería, la gastronomía, los hubs logísticos y el Puerto de Rosario, donde se trabaja para mejorar la experiencia del turismo fluvial”.

Aeberhard adelantó además un anuncio clave: “Estamos avanzando con las obras que permitirán que el Aeropuerto Internacional Rosario tenga una pista categoría tres, con el balizamiento necesario para operar en todo momento”. Y remarcó el desafío de posicionar a la provincia en el mapa nacional e internacional, aprovechando la vidriera que representarán los Juegos Suramericanos 2026.

Rosario, una ciudad que vive del turismo

Por parte del municipio, Alejandra Matheus, secretaria de Turismo de Rosario, definió a la actividad como “una industria sin chimeneas, la más humana de todas, porque implica hospitalidad y ser buenos anfitriones”. Subrayó además su impacto económico: “Cada visitante que llega genera ingresos y empleo genuino en hotelería, gastronomía, comercios y paseos”.

Para quienes visitan la ciudad, Matheus recomendó “empezar por el Monumento Nacional a la Bandera y recorrer a pie el centro y la costanera”, y recordó que la aplicación gratuita Rosario Turismo ofrece más de 30 circuitos autoguiados, con recorridos temáticos que incluyen los de Messi, Fito Páez, el Negro Fontanarrosa y Di María.

Finalmente, celebró las obras que elevarán la categoría del aeropuerto local: “Esto permitirá que lleguen aviones de mayor porte y que Rosario tenga vuelos directos a Europa. El turismo es conectividad, y estar más conectados significa más oportunidades para la ciudad y la región”.