El turismo se potencia desde la región: ARAV reunió a más de 100 expositores

El turismo se potencia desde la región: ARAV reunió a más de 100 expositores

La Capital | La Región | ARAV

Agentes de viaje, operadores y referentes de la industria se encontraron para potenciar la profesionalización del sector, con la mirada puesta en la conectividad y el turismo receptivo en la provincia de Santa Fe

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

22 de octubre 2025 · 22:15hs

El Centro de Convenciones Metropolitano fue escenario del 74° Workshop de la Asociación Rosarina de Agencias de Viaje (ARAV), un clásico del calendario turístico que reunió a más de un centenar de expositores nacionales e internacionales y cerca de 1.500 visitantes. La jornada combinó profesionalismo, networking y una agenda cargada de novedades sobre conectividad y promoción regional.

En campaña. El senador Esteban Motta apoyó la candidatura de la vicegobernadora Gisela Scaglia

Esteban Motta: "Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe"

Tras la explosión e incendio en marzo del año pasado, y tras sucesivas clausuras, Atanor relocalizará sus operaciones de fabricación de agroquímicos.

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Embed - Rosario fue sede del 74° Workshop de ARAV: más de 100 expositores y el turismo regional en foco

La presidenta de ARAV, Carmen Abad, se mostró entusiasmada por la convocatoria y el crecimiento sostenido del evento. “Estamos muy contentos de recibir a todos en esta edición número 74, que nos encuentra con más de 100 expositores, tanto nacionales como internacionales”, destacó. Entre ellos, se contaron oficinas de turismo provinciales y del exterior, líneas aéreas y representantes de toda la industria.

Abad subrayó que el workshop “está pensado para los profesionales del sector —agentes de viajes, operadores mayoristas y minoristas— como un espacio de encuentro y actualización”. Además, valoró el clima de camaradería que se genera en cada edición: “Más allá de los negocios, es una oportunidad para compartir y seguir aprendiendo”.

Redescubrir Santa Fe y fortalecer el turismo receptivo

Uno de los ejes de la jornada fue el impulso al turismo interno y la promoción de la provincia. Abad señaló que “muchos pasajeros están redescubriendo Santa Fe, que tiene una enorme diversidad de paisajes y experiencias a muy poca distancia”. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre municipios y la provincia para consolidar la confianza y desarrollar proyectos compartidos que fortalezcan el turismo receptivo.

El turismo fluvial y el regreso de Uruguay

Desde Buenos Aires, Jorge Sturla, referente del turismo fluvial en el Tigre, se sumó al evento con una propuesta que conecta al público con la capital argentina desde el río. “Venimos con nuestros barcos y paseos por el Delta, con salidas desde Puerto Madero a Tigre y La Boca. Queremos que los viajeros redescubran Buenos Aires desde el agua, una experiencia única”, explicó.

El encuentro también marcó el regreso de Uruguay, que volvió al Workshop con una fuerte apuesta por el público del litoral. Serrana Díaz, del Ministerio de Turismo uruguayo, celebró la vuelta: “Nos da mucha alegría estar nuevamente en ARAV. Queremos tentar a los rosarinos para que, además de la costa atlántica, descubran lugares intermedios como las termas, Colonia o el frigorífico Anglo de Fray Bentos, patrimonio mundial”.

Conectividad y obras clave para el futuro

El espacio provincial tuvo una gran presencia institucional. Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de Santa Fe, resaltó la importancia del evento y los avances en infraestructura: “Estamos acompañando a más de 700 agencias y 1.500 visitantes que muestran la fortaleza del sector. Esto genera sinergia con la hotelería, la gastronomía, los hubs logísticos y el Puerto de Rosario, donde se trabaja para mejorar la experiencia del turismo fluvial”.

Aeberhard adelantó además un anuncio clave: “Estamos avanzando con las obras que permitirán que el Aeropuerto Internacional Rosario tenga una pista categoría tres, con el balizamiento necesario para operar en todo momento”. Y remarcó el desafío de posicionar a la provincia en el mapa nacional e internacional, aprovechando la vidriera que representarán los Juegos Suramericanos 2026.

Rosario, una ciudad que vive del turismo

Por parte del municipio, Alejandra Matheus, secretaria de Turismo de Rosario, definió a la actividad como “una industria sin chimeneas, la más humana de todas, porque implica hospitalidad y ser buenos anfitriones”. Subrayó además su impacto económico: “Cada visitante que llega genera ingresos y empleo genuino en hotelería, gastronomía, comercios y paseos”.

Para quienes visitan la ciudad, Matheus recomendó “empezar por el Monumento Nacional a la Bandera y recorrer a pie el centro y la costanera”, y recordó que la aplicación gratuita Rosario Turismo ofrece más de 30 circuitos autoguiados, con recorridos temáticos que incluyen los de Messi, Fito Páez, el Negro Fontanarrosa y Di María.

Finalmente, celebró las obras que elevarán la categoría del aeropuerto local: “Esto permitirá que lleguen aviones de mayor porte y que Rosario tenga vuelos directos a Europa. El turismo es conectividad, y estar más conectados significa más oportunidades para la ciudad y la región”.

ARAV Metropolitano Santa Fe Uruguay Asociación Rosarina de Agencias de Viajes

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
La presentación de la iniciativa.

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Esteban Motta: “Estar cerca de las instituciones es muy importante. Los clubes cumplen una función fundamental en la sociedad y, más aún, en nuestro departamento. Por eso hay que cuidarlos, apoyarlos y acompañarlos”

Pullaro y Motta presentaron el Programa "Alentar"

Los locos del aire. Los hermanos Delaygue volaron en un aeroplano construido por ellos entre 1906 y 1910 en San Jerónimo Sud, por primera vez en nuestro país. Fue el bautismo de la aviación civil nacional

San Jerónimo Sud: "Los locos del aire hicieron el primer vuelo en avión del país"

Villa Cañás. “Cada entrega y cada sorteo representan mucho más que una obra: significan dignidad y futuro para nuestros vecinos”, remarcó Di Gregorio.

Di Gregorio: "Cada vivienda es un sueño que se cumple gracias al trabajo en equipo"

Ver comentarios

Las más leídas

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Edición impresa

jueves 23 de octubre de 2025

tapa 2310

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

"Hay que modificar las leyes", pidió el gobernador de Santa Fe en cuanto al detenido que no fue imputado por problemas de salud mental

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes
Información General

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora
Política

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Lo más importante
Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Ovación
El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League
Ovación

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Newells: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Reforma laboral: qué son los salarios dinámicos que propone el gobierno
Información General

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Política

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Información General

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla
Zoom

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral
La Ciudad

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Vicentin: revés a una jugada y una picardía de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso
Economía

Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje
Política

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
LA CIUDAD

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea
La Ciudad

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano
La Ciudad

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales