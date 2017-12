La hija de uno de los empleados de la planta cerealera exNidera que está internado en terapia intensiva por las quemaduras que sufrió por la explosión contó que uno de sus compañeros de su padre le contó cómo fue el siniestro que se produjo hoy al mediodía en Puerto General San Martín.

Julieta, que es hija de Juan Carlos Castillo, reveló que se enteró de la explosión a través de las redes sociales. Inmediatamente llamó a su padre pero no se pudo comunicar, pero sí lo hizo con uno de sus compañeros de trabajo. "Empecé a llamar y me atendió un compañero, y me dijo que lo estaban trasladando".

"Me contaron que mi papá hoy no fue a comer con sus compañeros porque estaba mal del estómago. Y mientras los otros almorzaban él se fue para la parte de descarga de los camiones, y ahí fue cuando se dio la explosión", contó Julieta, quien espera por el parte médico de su padre en el Sanatorio Británico.

"La explosión fue a las 13.30 y él salía del trabajo a las 14", agregó.

Ante la consulta sobre el estado de su padre, dijo: "Sólo sé que tiene quemaduras graves y está en terapia intensiva. No pude entrar a verlo ni me dieron un parte médico".