El municipio venadense desplegó su fuerza institucional y productiva en la 90ª edición de ExpoVenado 2026

Se impulsaron innovaciones tecnológicas, capacitaciones, actividades ambientales y un masivo despliegue cultural e identitario durante toda la muestra

La Banda Municipal Cayetano Silva realizó una presentación estelar en el marco de la celebración de sus 65 años de trayectoria.

Se organizó una edición especial del Paseo de la Ciudad, espacio comercial que reunió a más de 130 emprendedores, artesanos y propuestas locales en el predio de ExpoVenado.

El gobierno municipal de Venado Tuerto consolidó una histórica participación como coorganizador de la 90ª edición de ExpoVenado 2026 , coordinando una fuerte labor multiagencial de sus distintas secretarías y direcciones del 14 al 17 de agosto en el predio de la Sociedad Rural.

Desde las diferentes áreas municipales se desarrollaron actividades relacionadas a la actividad industrial, capacitaciones laborales y otros ámbitos como el cultural y lo relativo al cuidado ambiental.

La Secretaría de Desarrollo Productivo coordinó el curso “Operador de Drones”. La presentación oficial de esta propuesta educativa de precisión para el agro, surgió de una articulación público-privada entre el municipio, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Venado Tuerto y la firma Tierra Agro.

Además, se organizó una edición especial del Paseo de la Ciudad, espacio comercial que reunió a más de 130 emprendedores, artesanos y propuestas locales en el predio.

Por otra parte, la Dirección de Emprendedurismo auspició la presentación gastronómica invernal de cordero liderada por el chef Octavio Fueyo y su equipo del Instituto Gourmet, con la propuesta “El Plato de Venado Tuerto”.

Gestión Participativa venadense

La subsecretaría de Gestión Participativa, llevó adelante un gran despliegue de los voluntarios del programa Reciclar Venado en el stand institucional, visibilizando los avances de la campaña “Objetivo Cierre Basural” y la recuperación de más de 7.000 toneladas de residuos en la Planta de Tratamiento.

En este marco, se montaron dispositivos didácticos, con la implementación de nuevos juegos educativos y ambientales destinados a las infancias y sus familias para promover la separación domiciliaria.

ExpoVenado le dio espacio a la historia

La Muestra de Historia y Geografía fue otro de los espacios dispuestos en el stand municipal, con la coordinación de un dispositivo didáctico itinerante integrado por los profesorados de Historia del ICES y de Geografía del IES N° 7, que permitió a los visitantes reconstruir el período fundacional de la ciudad (1884-1935) mediante planos, fotografías y documentos originales.

Municipio y cultura

La Banda Municipal Cayetano Silva realizó una presentación estelar en el marco de la celebración de sus 65 años de trayectoria. Además, este domingo se bailó el Gran Pericón Nacional en la pista central de la Sociedad Rural con la coordinación del profesor Lucas Cerdá.

Desde la Secretaría de Servicios y Obras Públicas se llevaron adelante tareas de mantenimiento, infraestructura y logística, con operativos continuos de los equipos de empleados asignados al armado, acondicionamiento y mantenimiento de los caminos rurales internos, accesos y la infraestructura general del predio ferial, tarea expresamente reconocida por las autoridades rurales.