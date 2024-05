El intendente de Funes responsabilizó al gobierno nacional por la falta de mantenimiento de la autopista a Córdoba

"Esto es pura y exclusivamente una enorme responsabilidad del gobierno nacional. Tenemos 13 kilómetros de la autopista totalmente a la deriva. La empresa de emergencia que prestaba el servicio a la autopista y que se encargaba del desmalezamiento se fue, se retiró, no tenemos más nada ”, sentenció Santacroce ante los medios de comunicación después del accidente que, afortunadamente, no tuvo heridos de gravedad.

Santacroce explicitó que el gobierno nacional "no se encarga del control y mantenimiento de la autopista" . Y agregó: "Le transfirieron la responsabilidad a los municipios. Si en una situación así llega a haber un micro con 40 personas que volcaron, nosotros no tenemos las herramientas para darle los servicios”, advirtió.

“Hoy no tenemos con quién hablar. Vialidad Nacional no tiene hoy por hoy un director o un delegado ni a nivel provincial ni nacional. Esta zona está abandonada. Tengo unos nervios y una bronca tremenda. Es increíble que pasen estas cosas en Argentina en estos tiempos. No sabemos qué hacer", sentenció Santacroce.