El gobierno provincial anticipa sanciones para médicos que cobren plus a afiliados de Iapos

Desde el Colegio de Médicos de Rosario señalaron que no pueden negociar "con las financiadoras".

El gobierno provincial quiere erradicar el cobro de plus médico por parte de los profesionales de la salud a los afiliados a Iapos . Ante esta situación, el ministro de Economía, Pablo Olivares, aseguró que se preparan sanciones para quienes incurran en esta práctica , prohibida por la “Ley Rubeo” (ley 13.731) . Desde el Colegio de Médicos de Rosario reconocieron la vigencia de esta norma, pero advirtieron el retraso en los aranceles cobrados por los profesionales.

Tunietti reveló que cada consulta de Iapos cuesta 6.200 pesos , de los cuales cada profesional recibe entre 3.500 y 4.500 pesos , sin tener en cuenta el pago de impuestos o débitos de las instituciones que prestan su infraestructura. Si bien reconoció que Iapos abona las consultas, planteó que el “monto exiguo no alcanza para el mantenimiento de los consultorios” por lo que se opta por reducir la atención a los afiliados a la obra social provincial.

En este sentido, Tuninetti remarcó la importancia de debatir la ley de honorarios dignos , presentada por la diputada y ex ministra de Salud provincial Sonia Martorano.

La iniciativa establece que el sector financiador deberá abonar como mínimo el honorario ético digno que estipula el Colegio de Médicos, lo que no solo contribuiría a recomponer los ingresos y mejorar los plazos de cobro, sino que también sería una referencia para abordar una situación recurrente en los últimos tiempos: la desactualización del valor de la consulta en un contexto inflacionario.

En esta línea, Tunietti, deslizó que se trata de cuatro módulos, según las prestaciones, y que el valor sugerido ronda los 16 mil pesos, aunque aclaró: “Nosotros no podemos fijar el valor de la consulta, ponemos un valor referencial”.

Preocupa la futura falta de médicos

Por otro lado, Alberto Tuninetti evidenció una realidad que atraviesa el sistema de salud con “médicos jóvenes que buscan especialidades con mejor rédito económico” y graficó: “En anestesia teníamos 16 cargos y hubo 94 postulantes, mientras que en Neonatología había que ocupar 21 lugares y se presentaron 10 profesionales”.

“En unos años no vamos a tener neonatólogos, no vamos a tener terapistas intensivos, no vamos a tener médicos emergentólogos y a eso le sumamos la cantidad de médicos que se van del país en busca de un mejor futuro”, lamentó el presidente del Colegio de Médicos de Rosario

En este mismo sentido, expuso otra realidad del sistema: los médicos recibidos en el exterior, que llegan al país para especializarse. “Son extranjeros que no han estudiado aquí, terminan la especialidad y se vuelven a su país. Entonces esos cargos de formación fueron ocupados, pero esos médicos se van del sistema y dentro de unos años hay especialidades que no vamos a tener como terapistas intensivos. Estamos hablando de especialidades críticas”, concluyó Tuninetti.