Docente de Santa Fe deberá realizar una "actividad reparadora" por dichos antisemitas

Una docente santafesina investigada por el Ministerio de Educación de la provincia por dichos antisemitas vertidos en una red social, deberá realizar una "actividad reparadora" vinculada con el Diario de Ana Frank en una muestra de la escuela dónde la maestra apercibida dicta clases.

Se trata de una docente reemplazante de la Escuela Beleno, de la capital provincial, que emitió por Facebook un audio con un mensaje agresivo dirigido a una comunicadora local que había posteado una situación personal de su padre jaqueado por la crisis económica, según relató la periodista en la misma red social.

"Ojalá algún día los hagan desaparecer como los nazis hicieron desaparecer a los judíos", fue la devolución de la docente a la periodista aludiendo a la militancia política de la comunicadora. Luego de que el audio se viralizara y tomara intervención la cartera educativa santafesina disponiendo abrir una investigación administrativa, la docente se manifestó arrepentida al ser citada por las autoridades de la Regional IV, con sede en la capital santafesina.

Lo reconoció y pidió disculpas

"Un docente no puede nunca argumentar con antisemitismo", sentenció el titular de la repartición educativa, Juan Cruz Giménez, al exponer el caso en conferencia de prensa. Según el funcionario "la docente ha reconocido lo sucedido y ha pedido disculpas. Ahora nos vamos a entrevistar con ella y con la persona que ha sufrido la descalificación antisemita. En particular, la docente va a estar a cargo, en el marco de la escuela Beleno, de realizar un trabajo en base a una muestra vinculada con Ana Frank, sobre todo asumiendo el error que ha cometido".

Giménez consignó además que "jamás se puede aceptar el antisemitismo y la descalificación por cualquier tipo de motivo, ni siquiera en la vida privada. En eso la docente por lo menos asume el error y va a trabajar en esta acción reparadora y después veremos en la faz administrativa lo que corresponda",

Bajo el seudónimo Eve Lyn la maestra había enviado un audio a la comunicadora social Salomé Sencar en el que manifestó textualmente: "No te conozco pero vi tu publicación sobre el cierre del negocio de tu papá, te iba a poner algo en solidaridad pero se me ocurrió meterme en tu perfil y vi que apoyás a la delincuente más grande que pudo haber tenido la Argentina y que nos tuvimos que bancar 12 años con el pie en la cabeza. Solamente te voy a decir una cosa: dejá de ser tan necia y tan ignorante porque veo que sos una hippie que apoyás cosas que no tienen fundamento, vi que decía «D'Elía y Zannini libres». O sea, sos una bruta más que perjudica a nuestro país, ojalá algún día los hagan desaparecer como los nazis hicieron desaparecer a los judíos".

En el posteo replicado por la docente, Salomé Sencar describió la situación que atraviesa el negocio familiar a cargo de su padre, que luego de veinte años cierra sus puertas. "Mi viejo cierra el negocio de antigüedades. Es redundante decir los motivos: alquileres por las nubes, impuestos impagables, ventas a cuentagotas", había escrito la comunicadora en su muro de Facebook.

Citación

El polémico audio se viralizó por una denuncia de Sencar, lo que derivó en una citación de las autoridades del Ministerio de Educación a la docente involucrada y los directivos de la Escuela Beleno. "Los docentes tiene una doble tarea, educar y formar en valores, y no se puede nunca argumentar con antisemitismo o discriminación porque nosotros somos los que formamos a los futuros ciudadanos", resaltó el titular de la Región IV, y aseveró que la maestra argumentó que la situación la encontró "desbordada" y reaccionó. "Debe haber un uso responsable de las redes. Ella dijo que se equivocó, que en realidad no piensa lo que dijo", concluyó el funcionario

Además de radicar la correspondiente denuncia en la delegación del Inadi Santa Fe, Sencar remitió ayer una copia de la misiva a la ministra de Educación, Claudia Balagué, al gremio Amsafé y a la escuela Beleno.