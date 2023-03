La situación le costó el puesto a Huilen Barbieri, de 21 años, quien se desempeñaba en el centro de salud Eva Perón . La decisión de apartarla del cargo la tomó el propio intendente, Roly Santacrocce , quien confesó que la falta le "duele en lo personal" porque es la hermana de su secretario privado que no estaba enterado de la situación. Lo hizo después de ver la declarciones de la joven en TyC Sports.

Empleada de Funes en los festejos

Sabatti reconoció que aún no tuvo acceso a la resolución de Santacrocce y que no conoce a la joven involucrada en el caso, sobre quien dijo que debe ser "contratada". Así todo especuló: "Me da la impresión de que todo fue una broma que salió mal, porque hace quedar mal a toda la administración".