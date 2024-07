Desde Reconquista se envió el primer cargamento de carne de cerdo a Uruguay

Por esta razón, el precio de la mercadería se pactó entre un cinco y un ocho por ciento por debajo del precio brasileño, que es el valor de referencia para los uruguayos. Esta estrategia busca que el cliente conozca el producto y consolidar el mercado. “Seguramente, cuando hagamos varias entregas y valoren el producto, podremos defenderlo mejor; es un trabajo a largo plazo”, detalló.

González afirmó que el plan es “mantener” esta nueva plaza, garantizando la continuidad de las entregas, incluso si el mercado interno resulta más rentable. El año pasado, por ejemplo, el precio doméstico en dólares era tan alto que no se justificaba exportar. Sin embargo, interrumpir los envíos podría hacer perder al cliente. “Si lo respetás, el cliente te respeta; si no, no te atienden más el teléfono”, explicó, destacando la importancia de mantener la continuidad. “Aunque el negocio sea menos rentable que en Argentina, como estrategia comercial seguiremos vendiendo, aunque no sean grandes volúmenes”, afirmó.

La empresa exporta desde 2016 y actualmente lo hace a todos los mercados habilitados para el país. El negocio exportador representa el 10% de la actividad de la firma, que llegó a ser del 50% durante la mayor demanda de China entre 2020 y 2022.

González anticipó que esta semana comenzará la auditoría de Filipinas a nivel nacional y los recibirán en Reconquista el 6 de agosto, con el objetivo de sumar también ese mercado.

Tutto Porkys faena entre 12.000 y 13.000 cerdos al mes, de los cuales aproximadamente la mitad proviene de producción propia, y emplea entre 240 y 260 personas.

Felicitaciones oficiales

“Simplemente hay que felicitar a los empresarios y trabajadores de la empresa, por el gran esfuerzo que hacen y por seguir apostando por la ciudad, por generar empleo y ayudar así a dinamizar la economía regional”, indicó el intendente Amadeo “Enri” Vallejos y añadió que “solo tengo para ellos palabras de felicitaciones y agradecimiento porque el esfuerzo lo hicieron ellos, una empresa que tiene alto prestigio a nivel nacional y exporta a varios países”.

