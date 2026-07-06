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Bigand busca mejorar la salud urbana haciendo foco en la higiene y el tratamiento de los residuos sólidos

Desde la Comuna, Natalia Valeri apuntala su programa de convivencia y ahora proyecta acciones para mejorar la salud del entorno

6 de julio 2026 · 14:48hs
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El objetivo es una reducción significativa del viejo basural de la localidad

El objetivo es una reducción significativa del viejo basural de la localidad, como forma de controlar emanaciones tóxicas y otros problemas ambientales, al mismo tiempo que avanza en las gestiones de integración del Girsu.

“La mejor política sanitaria es aquella que busca que la gente no se enferme”, expresó la presidenta comunal de Bigand, Natalia Valeri para indicar el rumbo que toma su gestión en lo que será la segunda parte de su plan de convivencia. En ese marco indicó que el proyecto de gobierno ahora se centrará en mejorar la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos para lograr la limpieza e higiene de la localidad porque “No puede haber personas sanas en un entorno que no está sano”, según precisó la mandataria.

Semanas atrás, Valeri impulsó el programa de convivencia “Recuperemos Bigand”, cuyo objetivo, se explicó, era rescatar los valores propios de la idiosincrasia local, y que siempre fueron motivo de orgullo, como el respeto, la solidaridad, la hermandad y la buena vecindad.

>>Leer más: Natalia Valeri y la búsqueda de una localidad donde el respeto y el desarrollo vayan de la mano

En este sentido, la primera parte se centró en la tolerancia cero a los ruidos molestos, haciendo principal hincapié en las motos con escapes libres (problema que padece todo el interior del país).

Ahora, y como se había anticipado, el proyecto avanza con su segunda parte: “Salud Urbana”. Se trata de una iniciativa con foco en la higiene y la seguridad sanitaria de la localidad. Para esto, la gestión comunal dispuso un ordenamiento social para establecer el mejor tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

A través de una serie de directivas, el ejecutivo local busca administrar y coordinar una problemática presente en todos los pueblos y ciudades del mundo.

Trabajo conjunto para la salud general

“La idea central es trabajar codo a codo con todos los vecinos, porque es la única manera de hacer de Bigand un lugar saludable con un entorno saludable; por eso solicitamos cumplimentar unas simples acciones que hacen a la organización de la limpieza y la higiene de la localidad”, dijo Valeri.

A la vez, que destacó que todo el programa de convivencia se basa en reclamos de los ciudadanos que se fueron recolectando en febrero, luego de una convocatoria abierta. Entre las principales directrices de la nueva disposición se encuentran: el agregado de un día más de recolección diferenciada de reciclables (ahora se realiza los lunes y miércoles).

Residuos ordenados

Los residuos verdes de jardinería solo podrán sacarse a la calle de lunes a viernes utilizando bolsones “big bag” (que deberán retirarse previamente en la Comuna) y depositarse sobre la vereda; para el retiro de los desechos verdes voluminosos y escombros deberá coordinarse previamente con el corralón municipal de lunes a jueves. En paralelo, se solicitó a los comercios abordar el tratamiento de sus residuos.

El objetivo es una reducción significativa del viejo basural de la localidad, como forma de controlar emanaciones tóxicas y otros problemas ambientales, al mismo tiempo que avanza en las gestiones de integración del Girsu, un sistema de asociativismo entre comunas para la disposición final de residuos con tratamientos y sitios específicos.

Bigand y la recuperación de entornos saludables

En sintonía, la titular del efector público local, Mercedes Cartabia, expresó: “La salud no se construye únicamente en los centros de atención; también se construye en cada espacio donde vivimos, trabajamos, estudiamos y compartimos. Por eso, desde el Samco acompañamos este Programa de Salud Urbana, una iniciativa que promueve entornos más saludables y seguros, integrando la salud en la planificación y el desarrollo de nuestra comunidad”.

La médica, que también se desempeña en la Unidad de Salud del Ejecutivo bigandense, indicó además que: “Trabajar sobre los determinantes sociales y ambientales de la salud es apostar a la prevención, la equidad y una mejor calidad de vida para todos. La construcción de un municipio con seguridad sanitaria es una tarea colectiva que requiere el compromiso de cada área y de toda la comunidad”.

Por otro lado, la Comuna también dispuso un protocolo de actuación ante alertas meteorológicos, donde se avanzará en el destape de cañerías y desagües, mientras que los vecinos tendrán prohibido sacar la basura en este escenario con la finalidad de evitar anegamientos.

Según explicó Valeri, el programa de convivencia continuará con otros tópicos, como el vinculado al tránsito pesado dentro del ejido urbano, los animales sueltos y la tenencia responsable de mascotas, entre otros.

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