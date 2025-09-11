¿Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina? Luego del cierre de las eliminatorias sudamericanas, la “Scaloneta” ya tiene definido su calendario para lo que resta del año 11 de septiembre 2025 · 11:45hs

La selección argentina se reencontrará en octubre en Estados Unidos

La selección argentina finalizó su participación en las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026 con una derrota 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil. Sin embargo, el mal resultado no impidió que el combinado nacional se mantenga como líder en la tabla de posiciones, sosteniendo el buen funcionamiento que viene atravesando el equipo liderado por Lionel Scaloni.

La selección no se detiene. Messi y sus compañeros tendrán cuatro amistosos en lo que queda de 2025, distribuidos entre las ventanas de fecha FIFA de octubre y noviembre. También, ya cuenta con tres rivales confirmados para disputar dichos partidos.

¿Cuándo juega la selección argentina? El reencuentro del equipo argentino con su público será en octubre durante la gira de octubre por Estados Unidos. El primer encuentro será el jueves 10 de octubre frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y, luego enfrentará el lunes 13 a Puerto Rico en Chicago, en el estadio Soldier Field.

Por otro lado, en noviembre la Selección argentina vuelve a visitar África para medirse con Angola en Luanda, capital del país africano, y después jugará en Kerala, India contra un rival a confirmar. Ambos encuentros todavía no tienen fecha confirmada, pero serían entre el 10 y 18 de noviembre. >> Leer más: El podio de la selección argentina: Dibu Martínez fue el único que se pareció al de siempre Próximos partidos de la Selección argentina en 2025 Argentina vs Venezuela: el jueves 10 de octubre a las 21 hs. en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos.

el jueves 10 de octubre a las 21 hs. en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos. Argentina vs Puerto Rico: lunes 13 de octubre a las 21 hs. en el Soldier Field, en Chicago, Estados Unidos.

lunes 13 de octubre a las 21 hs. en el Soldier Field, en Chicago, Estados Unidos. Argentina vs Angola: entre el 10 y 18 de noviembre en Luanda, Angola.

entre el 10 y 18 de noviembre en Luanda, Angola. Argentina vs rival a definir: entre el 10 y 18 de noviembre en Kerala, India.