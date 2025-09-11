La Capital | Ovación | selección argentina

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina?

Luego del cierre de las eliminatorias sudamericanas, la “Scaloneta” ya tiene definido su calendario para lo que resta del año

11 de septiembre 2025 · 11:45hs
La selección argentina se reencontrará en octubre en Estados Unidos

La selección argentina se reencontrará en octubre en Estados Unidos

La selección argentina finalizó su participación en las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026 con una derrota 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil. Sin embargo, el mal resultado no impidió que el combinado nacional se mantenga como líder en la tabla de posiciones, sosteniendo el buen funcionamiento que viene atravesando el equipo liderado por Lionel Scaloni.

La selección no se detiene. Messi y sus compañeros tendrán cuatro amistosos en lo que queda de 2025, distribuidos entre las ventanas de fecha FIFA de octubre y noviembre. También, ya cuenta con tres rivales confirmados para disputar dichos partidos.

>>Leer más: La selección argentina cerró las eliminatorias con una derrota que no le quita brilló a una gran campaña

¿Cuándo juega la selección argentina?

El reencuentro del equipo argentino con su público será en octubre durante la gira de octubre por Estados Unidos. El primer encuentro será el jueves 10 de octubre frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y, luego enfrentará el lunes 13 a Puerto Rico en Chicago, en el estadio Soldier Field.

Por otro lado, en noviembre la Selección argentina vuelve a visitar África para medirse con Angola en Luanda, capital del país africano, y después jugará en Kerala, India contra un rival a confirmar. Ambos encuentros todavía no tienen fecha confirmada, pero serían entre el 10 y 18 de noviembre.

>> Leer más: El podio de la selección argentina: Dibu Martínez fue el único que se pareció al de siempre

Próximos partidos de la Selección argentina en 2025

  • Argentina vs Venezuela: el jueves 10 de octubre a las 21 hs. en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos.
  • Argentina vs Puerto Rico: lunes 13 de octubre a las 21 hs. en el Soldier Field, en Chicago, Estados Unidos.
  • Argentina vs Angola: entre el 10 y 18 de noviembre en Luanda, Angola.
  • Argentina vs rival a definir: entre el 10 y 18 de noviembre en Kerala, India.
Noticias relacionadas
El Toro Lautaro Martínez será titular en la selección argentina contra Ecuador. La fecha pasada señaló un gol.

Argentina cambia medio equipo para jugar con Ecuador por las eliminatorias

Nico González, Mac Allister, que será suplente, y Lautaro Martínez, en la última práctica de la selección argentina.

La selección se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y  probar jugadores

La Voz Argentina sigue en la búsqueda del próximo talento nacional

"La voz Argentina": ¿por qué no saldrá al aire el reality este martes?

A los 38 años, Messi está a un paso de ser el goleador histórico de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias

Ver comentarios

Las más leídas

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Lo último

¿Katy Perry visitó a Cristina Kirchner? El fake que difundió Eduardo Feinmann en vivo

¿Katy Perry visitó a Cristina Kirchner? El fake que difundió Eduardo Feinmann en vivo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue asesinado durante un evento

Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue asesinado durante un evento

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Integran el ranking de los criinales más buscados en Santa Fe. Están prófugos desde octubre de 2023, cuando lograron escapar de una serie de allanamientos
Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El día después de la reforma constitucional: ¿quién tiene el poder?

Por Facundo Borrego
Política

El día después de la reforma constitucional: ¿quién tiene el poder?

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Por Thamina Habichayn
Política

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Ovación
Newells sacó un duro comunicado sobre la arbitraria inhibición de FIFA

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's sacó un duro comunicado sobre la "arbitraria" inhibición de FIFA

Newells sacó un duro comunicado sobre la arbitraria inhibición de FIFA

Newell's sacó un duro comunicado sobre la "arbitraria" inhibición de FIFA

Central necesita ser en los enfrentamientos ante Boca el que fue antes del Covid

Central necesita ser en los enfrentamientos ante Boca el que fue antes del Covid

En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

Policiales
El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

La Ciudad
Por hacer pintadas, diez hinchas de Newells y Central no podrán entrar a las canchas
LA CIUDAD

Por hacer pintadas, diez hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Pullaro y la nueva Carta Magna: Valoro el diálogo, el debate y los consensos
Política

Pullaro y la nueva Carta Magna: "Valoro el diálogo, el debate y los consensos"

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio
Información General

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda
Economía

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos
Policiales

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah
Política

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump
El Mundo

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto
Economía

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto
Politica

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos
La Ciudad

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma
Información general

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora
Economía

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
LA CIUDAD

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos
Economía

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario