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A casi un año del desborde del río, habilitaron el puente de la exruta 9 en Carcarañá

Vialidad Nacional informó que ya no hay restricciones de circulación por el puente afectado por la crecida del río en 2025

14 de agosto 2026 · 13:07hs
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Los autos ya circulan sin restricciones sobre el puente que une Carcarañá con Correa

Foto: Vialidad Nacional

Los autos ya circulan sin restricciones sobre el puente que une Carcarañá con Correa

Vialidad Nacional anunció que habilitó la libre circulación por el puente de la exruta 9 de Carcarañá, que permanecía con restricciones luego del desborde del río de nombre homónimo a la ciudad. De todas formas, el organismo nacional seguirá trabajando en la zona.

En septiembre de 2025, abundantes lluvias cayeron sobre la ciudad de Carcarañá y localidades cercanas. Además del impacto en la ciudad, el problema principal se presentó en el río Carcarañá que se desbordó e inundó el paso hacia y desde la localidad de Correa. Cuando la lluvia mermó, Vialidad Nacional analizó el terreno, los daños y anunció un plan de obras sobre el puente.

Poco más de 11 meses pasaron hasta que el 7º Distrito de Santa Fe de Vialidad Nacional anunció la circulación sin restricciones sobre el puente de la traza, oficialmente denominada como ruta nacional 1V09.

Trabajos realizados

Vialidad Nacional detalló que la habilitación se logró luego de reparaciones en el puente y en los márgenes del río, afectados por la crecida del río Carcarañá en septiembre de 2025.

Puntualmente, en el río se realizó una limpieza de los pilotes del puente y se ejecutó un dragado más profundo. Además, se retiró el acoplado de un vehículo de gran porte que había caído al río.

En ambos estribos del puente, se reconstituyeron los terraplenes de aproximación, con bolseado y suelo compactado, más la reinstalación de barandas metálicas.

Sobre la calzada del puente y los accesos, Vialidad Nacional ejecutó un fresado y repavimentado. Se instaló nueva cartelería y recompuso las barandas de hormigón, también afectadas por la crecida del río. Con la demarcación horizontal del eje de la ruta y la limpieza del sector se reabrió la circulación para todo tipo de vehículos.

De todas formas, el organismo nacional indicó que restan por ejecutar el pintado de las líneas de borde y la colocación de tachas reflectivas para reforzar la demarcación de la calzada.

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