Corte en la mano hacia Santa Fe de la autopista: ardió un acoplado que llevaba bobinas de papel

En pocos minutos, nueve dotaciones de bomberos de Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez acudieron al lugar mientras se producía una congestión de tránsito y policías y agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial trataban ordenar el tránsito.

El conductor del camión, que resultó ileso, dijo en declaraciones a Telefe desconocer el motivo del incendio y solo comentó que la carga estaba cubierta con una lona. "Lo único que pude hacer es llevar el camión a la banquina y pedir ayuda. No es un problema del vehículo porque el fuego comenzó a salir de las boninas. No me había pasado nunca esto, aunque sí sé que a algunos compañeros les ha pasado antes".

https://twitter.com/CIOR_Rosario/status/1616443814042034180 AUTOPISTA ROSARIO SANTA FE | Corte total de tránsito en el kilómetro 9, altura Capitán Bermúdez mano a Santa Fe por camión con principio de incendio.



Evitar la zona. https://t.co/9IzPJdDqkf — Centro Integrado de Operaciones Rosario (@CIOR_Rosario) January 20, 2023

Por su parte Maximiliano Bongiovani, de los Bomberos Voluntarios de Maximiliano Bongiovani, comentó que "tendremos una cuántas horas de trabajo más porque cuando parece que terminamos de apagar las llamas vuelven a aparecer desde el interior de las bobinas".

Los bomberos no solo trataban de extinguir el fuego proveniente de la carga del camión sino también evitar que las llamas se propagaran hacia los pastizales de la banquina, muy secos a raíz de la sequía.

Como consecuencia del siniestro largas colas de autos y camiones se registraban alrededor de las 13 mientras los bomberos habían logrado, con la asistencia de una pala mecánica, remover del camión las bobinas que aún continuaban en llamas para extinguirlas sobre la traza de forma más directa.