Coronda será sede del Encuentro "Voces que Construyen Identidad" y el 1° Encuentro Provincial de Museos

De la actividad participarán también la ministra de Cultura, Susana Rueda, el subsecretario de Identidad y Territorio de la Provincia, Luciano Rey, el director de Museos de la Provincia de Santa Fe, Carlos Tellechea y el responsable del Museo Municipal "José Manuel Maciel" de Coronda, Fernando Roggero, todos pertenecientes a la Red de Patrimonio.

Red de Patrimonio en Construcción

La Red de Patrimonio en Construcción (PEC) es un entramado de trabajadores de la cultura y museos de la provincia de Santa Fe. De acuerdo al director de Museos, Carlos Tellechea esta red “surgió de la necesidad de un espacio de circulación, de socialización de experiencias, construcción de conocimientos, saberes y expresiones que dan forma a la identidad y las identidades de nuestro territorio”.

Para el funcionario “quienes formamos parte del PEC estamos convencidos que el patrimonio es una construcción colectiva en la que participamos todos. Es por ello que el funcionamiento de esta red es horizontal, porque su objetivo es vincularnos y contenernos a todos”.

En ese marco surgieron los encuentros “Voces que construyen identidad”, que este año celebrarán la octava edición con sede en el museo corondino. Además este año de manera simultánea se realizará el 1º Encuentro Provincial de Museo de Santa Fe.

“La Red Patrimonio Construcción es un colectivo no formal de aficionados, historiadores, directores de museos, arqueólogos, paleontólogos, arquitectos, referentes del patrimonio cultural de unas 80 localidades de la provincia de Santa Fe, que arrancamos a congregarnos en el 2014, pensando que el patrimonio es una construcción comunitaria, que no existe per se, ni es una potestad de las disciplinas, sino que fundamentalmente es una construcción que tiene que hacer la comunidad y los vecinos de las localidades”, indicó por su parte Luciano Rey.

El objetivo de las dos jornadas es reflexionar en torno al patrimonio, a la historia de la red, a la identidad provincial, a la función de los museos y la cultura en el contexto actual. También son espacios de encuentro donde los profesionales y trabajadores de la cultura comparten sus experiencias locales en torno al cuidado del patrimonio no sólo tangible sino también referentes a la naturaleza y el medio ambiente.

Son jornadas muy amplias donde hay participación de distintas disciplinas, desde vecinos en particular interesados en diversas temáticas, hasta antropólogos, arqueólogos, museólogos, profesionales de las ciencias naturales, biólogos, arquitectos, historiadores, paleontólogos y artistas.

Cronograma

El VIII Encuentro “Voces que construyen identidad” comenzará el viernes 18 a las 9 con la acreditación y bienvenida de los participantes a cargo de las autoridades provinciales y municipales.

A partir de las 10.30 comenzará la exposición de la mesa 1 sobre “Patrimonio, Arqueología, Museos y Comunidad” a cargo de Julieta Sartori y Soledad Biassatti con posterior debate y socialización de experiencias.

Al medidodía se hará un corte para el almuerzo y se retomará a las 14 con la exposición de la mesa 2 titulada: ¿De quiénes, para quiénes? Experiencia de cartografía social junto a la comunidad de Coronda. Las disertantes serán Mercedes Gomítolo, Pilar Cabre y Marina Benzi.

A continuación, la mesa 3 debatirá “El éxodo de los Pueblos Forestales en el norte santafesino a mediados del siglo XX”, a cargo de Luciano Sánchez. Para las 17 está previsto el Taller Dispositivos Museo Coronda.

El sábado la actividad arrancará a las 9.30 con una visita a una quinta de culivo de frutillas y posteriormente se realizarán talleres de patrimonio natural en el vivero municipal. De la jornada del sábado participará la ministra Rueda y el cierre está previsto para las 16 con un espectáculo artístico.

