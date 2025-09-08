Continúa la apertura de pasos a nivel para mejorar la conectividad en Puerto San Martín

En junio se habilitó el cruce de calle Mendoza y, además del que se habilitó ahora por Sarmiento, están planificados otros dos pasos a nivel dentro de un plan de inversión futura

La rapidez de respuesta de la policía, bomberos y ambulancias ante cualquier situación crítica se verá notablemente mejorada al contar con más opciones para desplazarse a través de la ciudad, evitando demoras cruciales.

El intendente municipal, Carlos De Grandis, presidió la inauguración oficial de la apertura del paso a nivel de calle Sarmiento, concretando así otro hecho como sucediera en junio de este año con la apertura de calle Mendoza, transitando así un plan de inversión previsto que incluye también a futuro las calles Andrés Pitón y Rivadavia .

En el marco de un acto que contó con la presencia del presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, concejales, el jefe de Comunicaciones del Nuevo Central Argentino (NCA), Mario Sánchez, y el supervisor de Operaciones de NCA, Mauro Scotti, miembros del gabinete municipal, y vecinos, se concretó una gestión que demandó muchos años y que hoy comienza a cristalizar el objetivo planteado por De Grandis de proveer con estas aperturas sobre las vías del ferrocarril una mayor y mejor transitabilidad en la ciudad.

Estas obras de pasos a nivel fueron anunciadas por De Grandis y el propio Roberto Urquía, propietario de NCA, a partir de un arduo proceso de negociación entre la Municipalidad, bajo la gestión actual y la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), donde se priorizó diálogo y el trabajo conjunto para hacer posible este sueño puertense.

La habilitación de este nuevo paso no sólo agilizará el cruce para los vecinos, sino que también descomprimirá el tráfico en la concurrida calle Córdoba, históricamente la principal vía de acceso y salida.

Obras complementarias

Entre las obras, también se realizaron las conexiones de veredas para aportar transitabilidad al peatón, se colocaron cestos de basura, reutilizados del sector del Centro Comercial a Cielo Abierto, se marcaron con pintura los cordones, y se instalaron los cruces de caminos de vías.

Entre sus beneficios, se señala flujo de tráfico más proporcionado reduciendo la congestión en las calles paralelas con un mejoramiento en la seguridad vial y en la siniestralidad, un sistema eficiente de transporte público en la ciudad; una mayor conexión entre los distintos barrios, una mejor accesibilidad a los establecimientos educativos, deportivos, culturales y de salud de la ciudad.

Puerto San Martín - paso a nivel 4

Este avance representa un paso fundamental en el proyecto que busca habilitar otros cruces clave en la ciudad, como los de las calles Andrés Pitón y Rivadavia. La iniciativa apunta a solucionar el problema de conectividad entre el sector este y oeste de Puerto San Martín, un desafío que afectó la fluidez del tránsito durante años.

Puerto San Martín - paso a nivel 6

Además, la apertura de estos cruces tendrá un impacto directo en la seguridad y la eficiencia de los servicios de emergencia. La rapidez de respuesta de la policía, bomberos y ambulancias ante cualquier situación crítica se verá notablemente mejorada al contar con más opciones para desplazarse a través de la ciudad, evitando demoras cruciales.

>> Leer más: Incorporan tres líneas de transporte urbano de pasajeros en Puerto San Martín