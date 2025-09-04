La Capital | La Región | Puerto San Martín

Incorporan tres líneas de transporte urbano de pasajeron en Puerto San Martín

Con una inversión privada y fuerte respaldo político, recuperan un servicio esencial que conecta barrios, escuelas y espacios comunitarios

4 de septiembre 2025 · 12:04hs
Las líneas verde

Las líneas verde, azul y roja recorrerán los barrios periféricos y llegarán hasta el centro de la ciudad.
La línea verde comprende el recorrido de los barrios Centro. Iturralde

La línea verde comprende el recorrido de los barrios Centro. Iturralde, Del Sol, Esther, Bella Vista, Fátima, Avenida San Martín, San Sebastián, Néstor Kirchner, San Sebastián Oste y Norte. 
La línea azul recorrerá Centro

La línea azul recorrerá Centro, Iturralde, Del Sol, Fátima, San Sebastián, Néstor Kirchner, San Sebastián Oeste y Norte. 
La línea roja lo hará por Centro Iturralde

La línea roja lo hará por Centro Iturralde, San Sebastián, Néstor Kirchner, San Sebastián Oeste y Norte.

El intendente municipal, Carlos De Grandis, firmó con los propietarios de la empresa Fusión GO SRL el acta de inicio de la puesta en funcionamiento en la ciudad de tres nuevas líneas de trasporte urbano público de pasajeros que recorrerán los barrios de la ciudad, a partir de una inversión realizada por la empresa prestadora del servicio.

"Se trata de un restablecimiento histórico de un servicio vital para los vecinos más alejados del centro, que demandó mucho tiempo de gestión, pero sobre todo la decisión política, que permitirá el acceso de los estudiantes a los establecimientos educativos de la ciudad y una mayor comodidad para los adultos mayores, que necesitaban este servicio", expresó De Grandis.

“Queremos el éxito de los empresarios y que nuestros vecinos estén más cerca y mejor conectados con los distintos lugares de la ciudad”, afirmó el intendente en el marco de un acto realizado en la Plaza Seca del Centro Cultural Municipal “Batalla Punta Quebracho “, donde se presentaron oficialmente las flamantes unidades.

Puerto San Martín - micros 4

Estuvieron presentes el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, las concejales Sonia Grassano y Joana Passoni, los secretarios de Gobierno, Vanina Matassa, de Educación y Cultura, Sebastián Lezcano, los empresarios Jorge Godoy y Omar Ortega, que firmaron el acta, directivos y choferes de la empresa prestadora del servicio, y estudiantes de la ciudad.

Más transporte urbano de pasajeros

“Quiero destacar la fuerza de estos dos empresarios que vuelven a intentar en Puerto hacer un recorrido local, y para eso necesitamos que los vecinos lo utilicen. No solamente los chicos de las escuelas. Queremos que sea esta vez con éxito”, expresó el intendente quien se subió a una de las unidades para compartir un grato momento con los chicos en un exultante primer viaje inaugural.

Puerto San Martín - micros 3

“Al igual que se hizo en el 2008, hoy se vuelve a intentar, y ojalá que sea con éxito porque son importantes todas las iniciativas de inversiones”, agregó, y recordó: “El 29 de febrero de 2008, en el barrio Fátima hicimos el mismo lanzamiento que hacemos hoy. Aquella vez intentamos y no salió porque la gente no subía a las unidades. Los recorridos arrancarán a las 6 para terminar cerca de las 23. Puerto General San Martín está creciendo como las grandes ciudades y para nosotros que estos colectivos estén en nuestra ciudad constituye un verdadero orgullo”, manifestó.

A continuación, autoridades y empresarios detallaron cómo será el servicio: la línea verde comprende el recorrido de los barrios Centro. Iturralde, Del Sol, Esther, Bella Vista, Fátima, Avenida San Martín, San Sebastián, Néstor Kirchner, San Sebastián Oste y Norte.

Puerto San Martín - micros 2

En tanto, la línea azul recorrerá Centro, Iturralde, Del Sol, Fátima, San Sebastián, Néstor Kirchner, San Sebastián Oeste y Norte.

Y la línea roja lo hará por Centro Iturralde, San Sebastián, Néstor Kirchner, San Sebastián Oeste y Norte.

>>Leer más: Puerto San Martín fue sede de la Clínica de Conducción Segura de Motos

Noticias relacionadas
El incendio y explosión se produjo en una empresa de transportes de Totoras.

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

 En tiempos donde la inclusión muchas veces se reduce a discursos, Villa Gobernador Gálvez demuestra que es posible construir desde el territorio, con sensibilidad, planificación y compromiso con los sectores más vulnerables.

Sumergirse en la inclusión: una jornada de vínculos y desafíos en Villa Gobernador Gálvez

Parte de la comuna de María Teresa quedó anegada el domingo 31 de agosto de 2025 por las lluvias de la tormenta de Santa Rosa.

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

En el río Carcarañá en pleno barrio El Formoseño bajaron un poco las aguas, pero prevalece el alerta.

Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

Ver comentarios

Las más leídas

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Lo último

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Las obras se encuentran en ejecución, en el marco de los 300 años de la ciudad, y forman parte de un plan de restauración integral del histórico edificio
Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa
Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad
La Ciudad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Policiales

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Ovación
Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera
OVACIÓN

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Policiales
Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

La Ciudad
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
La Ciudad

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático