Contigiani pidió en Diputados que no se cobre el peaje

El diputado nacional Luis Contigiani presentó un proyecto para que no se cobre el peaje a los usuarios de la autopista Rosario-Córdoba "mientras se realicen las obras y hasta tanto esté en perfectas condiciones la circulación" por esa vía.

Ante la promesa de Vialidad de realizar los arreglos y el anticipo de que la obra tardaría entre seis y ocho meses, el legislador rebatió: "No compartimos que el Estado se haga cargo de la refacción y puesta en condiciones (de la ruta), cuando debería haber sido el concesionario quien las haga.

Después de hacer un racconto pormenorizado del derrotero de la autopista desde su construcción, finalización y concesión, y de enumerar los distintos contratos hechos con operadores privados, Contigiani espetó: "Así es fácil ser empresario. La concesionaria es quien debe mantener el corredor en condiciones y que ahora sea el gobierno el que deba invertir el dinero que el privado no desembolsó, no lo compartimos".

Aun así, y ante los anuncios de que las obras comenzarán en marzo y demorarán al menos hasta noviembre, insistió conque los usuarios no deban pagar el peaje de 55 pesos que abonan actualmente. "Lamentamos que las autoridades que deberían estar ejerciendo el control de la concesión y velando por los usuarios no lo hagan y dejen todo librado a los empresarios que no invierten, y sólo recaudan", remató el legislador.

El proyecto se terminó de redactar la tarde de ayer y se espera que en estas horas ingrese al Congreso de la Nación.