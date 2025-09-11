La Capital | La región | recorridos

Colectivos cambian de recorridos por el corte en el puente sobre el río Carcarañá

Las modificaciones se aplicarán mientras se desarrollan las tareas de reparación de los daños causados por el temporal del 30 y 31 de agosto.

11 de septiembre 2025 · 12:37hs
El río Carcaraná desbordado sobre la vieja ruta 9 por las intensas lluvias del 30 y 31 de agosto. 

Foto: La Capital / Archivo.

El río Carcaraná desbordado sobre la vieja ruta 9 por las intensas lluvias del 30 y 31 de agosto. 

El Gobierno de Santa Fe dispuso cambios en los servicios de transporte de pasajeros que circulan por la ruta nacional 9, debido al corte total sobre el puente del río Carcarañá. Las modificaciones afectan tanto a los servicios interurbanos como a los de larga distancia, y estarán vigentes mientras se desarrollan las tareas de reparación.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Transporte y Logística del Ministerio de Desarrollo Productivo encabezado por Gustavo Puccini luego del fuerte temporal registrado los días 30 y 31 de agosto, que provocó daños estructurales en el puente ubicado entre las localidades de Carcarañá y Correa.

Ante esta situación, se definieron recorridos alternativos para garantizar la conectividad y minimizar el impacto en los traslados diarios. Desde la cartera provincial se solicita a los usuarios que planifiquen sus viajes considerando los desvíos vigentes, y se recuerda que las frecuencias se mantienen, aunque con trayectos modificados.

>> Leer más: Desbordó el Carcarañá, inundó viviendas y cortó la antigua ruta 9

Recorridos alternativos

Servicios Rosario → Cañada de Gómez

* RN 9 → ingreso a Carcarañá hasta garita RN 9 y 9 de Julio

* Retorno por RN 9 → RP 26

* Autopista Che Guevara → ingreso a Correa

* Retorno a RN 9 → recorrido habitual

Servicios Cañada de Gómez → Rosario

* RN 9 → acceso a Correa

* Autopista Che Guevara → RP 26

* Retorno a RN 9 → ingreso a Carcarañá hasta garita RN 9 y 9 de Julio

* Continuación hacia Rosario → recorrido habitual

Servicios de larga distancia (línea 33/9, Gral. Güemes TASA, Transur SA)

* Desde Rosario: RN 9 → RP 26 (parada zona industrial) → Autopista Che Guevara → acceso a Correa → RN 9 → recorrido habitual

* Hacia Rosario: RN 9 → acceso a Correa → Autopista Che Guevara → RP 26 → RN 9 → recorrido habitual

Obras en marcha

Las tareas de reparación sobre el puente del Río Carcarañá se enmarcan en el plan de infraestructura vial que impulsa el Gobierno provincial liderado por Maximiliano Pullaro para mejorar rutas, accesos y caminos estratégicos en todo el territorio santafesino. Esta intervención busca fortalecer la conectividad regional y garantizar condiciones seguras para el transporte de pasajeros y cargas.

Noticias relacionadas
La autopista a Santa Fe, con nuevas tarifas de peaje.

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo

La visibilidad en las autopistas y rutas de la región estaba muy reducida en el arranque de este miércoles. 

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región

El temporal del fin de semana se sintió con rigor en amplia zona del sur provincial.

Temporal en María Teresa: unas 150 personas tuvieron que abandonar sus hogares

Ver comentarios

Las más leídas

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Lo último

¿Katy Perry visitó a Cristina Kirchner? El fake que difundió Eduardo Feinmann en vivo

¿Katy Perry visitó a Cristina Kirchner? El fake que difundió Eduardo Feinmann en vivo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue asesinado durante un evento

Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue asesinado durante un evento

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Integran el ranking de los criinales más buscados en Santa Fe. Están prófugos desde octubre de 2023, cuando lograron escapar de una serie de allanamientos
Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El día después de la reforma constitucional: ¿quién tiene el poder?

Por Facundo Borrego
Política

El día después de la reforma constitucional: ¿quién tiene el poder?

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Por Thamina Habichayn
Política

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Ovación
Newells sacó un duro comunicado sobre la arbitraria inhibición de FIFA

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's sacó un duro comunicado sobre la "arbitraria" inhibición de FIFA

Newells sacó un duro comunicado sobre la arbitraria inhibición de FIFA

Newell's sacó un duro comunicado sobre la "arbitraria" inhibición de FIFA

Central necesita ser en los enfrentamientos ante Boca el que fue antes del Covid

Central necesita ser en los enfrentamientos ante Boca el que fue antes del Covid

En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

Policiales
El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

La Ciudad
Por hacer pintadas, diez hinchas de Newells y Central no podrán entrar a las canchas
LA CIUDAD

Por hacer pintadas, diez hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Pullaro y la nueva Carta Magna: Valoro el diálogo, el debate y los consensos
Política

Pullaro y la nueva Carta Magna: "Valoro el diálogo, el debate y los consensos"

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio
Información General

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda
Economía

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos
Policiales

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah
Política

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump
El Mundo

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto
Economía

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto
Politica

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos
La Ciudad

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma
Información general

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora
Economía

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
LA CIUDAD

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos
Economía

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario