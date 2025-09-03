La Capital | La región | alerta

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendaron postergar viajes.

3 de septiembre 2025 · 07:45hs
La visibilidad en las autopistas y rutas de la región estaba muy reducida en el arranque de este miércoles. 

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

La visibilidad en las autopistas y rutas de la región estaba muy reducida en el arranque de este miércoles. 

Rosario y amplia zona del su provincial se ven afectados este miércoles por amplios bancos de niebla y lloviznas que complican la circulación en las autopistas y rutas de la región. Es por eso que la Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv) lanzó a primera hora de esta mañana una alerta por visibilidad muy reducida en los principales corredores.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles se registraban condiciones complejas para circular en vehículos. La humedad estaba al 100 por ciento y la visibilidad era de 1.100 metros, con viento que soplaba del sur a 15 kilómetros por hora.

Desde la Apsv recomendaron postergar viajes, y de no ser posible extremar las medidas de precaución como, por ejemplo:

+ Reducir la velocidad.

+ Aumentar la distancia de frenado.

+ Circular con precaución.

En ese sentido, la Apsv renovó los consejos a tener en cuenta para circular con condiciones climáticas adversas:

+ Circular con las luces bajas encendidas las 24 hs.

+ Utilizar faros antinieblas

+ No utilizar luces altas ni balizas encendidas

+ Evitar maniobras de sobrepasos.

Asiain: "La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento"