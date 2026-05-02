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Granadero Baigorria: avanza la reconstrucción del Centro de Salud del barrio San Fernando

El intendente de Granadero Baigorria Adrián Maglia gestionó ante el gobierno de Santa Fe la remodelación total del efector provincial

2 de mayo 2026 · 10:00hs
Granadero Baigorria. Centro de Salud Número 18

Granadero Baigorria. Centro de Salud Número 18, del barrio San Fernando

El intendente de Granadero Baigorria Adrián Maglia gestionó ante el gobierno de Santa Fe la remodelación total del efector provincial. Los trabajos, ya en ejecución, optimizarán la atención de vecinos del barrio. La atención del efector continúa mientras los trabajos se realizan.

Obra estratégica con una inversión de 174 millones de pesos

El intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, supervisó el inicio de la reforma integral del Centro de Salud Nº18 de barrio San Fernando, una obra estratégica que representa una inversión provincial de 174 millones de pesos. La mejora estructural de este efector es el resultado de gestiones directas del mandatario local ante el gobernador Maximiliano Pullaro, quien dio luz verde al presupuesto para modernizar el edificio.

  La obra, cuya licitación fue encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia en octubre de 2025, está en plena ejecución. La reforma incluye reparaciones estructurales, pisos nuevos y modernización de instalaciones sanitarias, eléctricas y de datos; consultorios con mobiliario nuevo y áreas de atención con ventilación e iluminación optimizadas; e informatización completa y conectividad con la red provincial.

  Si bien el Centro de Salud San Fernando es un efector bajo la órbita del Ministerio de Salud de Santa Fe, el intendente Maglia destacó la importancia de la articulación política para concretar el proyecto: “Es una obra que venimos gestionando desde el municipio ante la provincia. Agradecemos la decisión política del gobernador Pullaro de convertir esta necesidad en realidad”.

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