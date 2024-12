Choque múltiple en la autopista a Córdoba: se confirmó el segundo fallecido

Se confirmó el segundo fallecido producto del choque múltiple en la autopista a Córdoba, entre Armstrong y Tortugas. La segunda víctima había sido trasladada con vida, pero no resistió las heridas. Previamente se había confirmado que el conductor de un vehículo particular había muerto en el lugar. En el siniestro vial participaron nueve camiones, una pick up, un auto y un colectivo de pasajeros.