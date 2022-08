Buscan a un roldanense cuyo teléfono se desactivó anoche en Rosario cerca del río

La familia hizo la denuncia en la comisaría Roldán e interviene la fiscalía en turno del MPA Rosario. Poco antes de las 16 horas, su madre fue citada en la Comisaría 6ta para ampliar datos tales como tatuajes, pircing y su número de celular.

Gustavo debió volver a Roldán anoche como lo hacía después de terminar sus ensayos. Alicia recordó que ayer “estaba enojado, despectivo, me bloqueó del Whatsapp y apagó el GPS del teléfono cuando se dio cuenta que lo estaba rastreando desde mi computadora. Mi marido fue hasta a buscarlo a la zona donde registramos la última señal, pero no lo encontró”.

La madre destacó que a las 18 de este martes lo habían echado del trabajo, "algo que no debería ser tan grave, pero hay personas que no tienen la capacidad de resolver sus problemas; me da mala espina porque estuvo muy cerca del río y porque desconectó el teléfono, ya que su celular tenía batería con carga suficiente”, agregó su madre.

Vestía una remera negra, buzo gris, pantalón de jean gris oscuro, medias de las Tortugas Ninjas, gorra negra y zapatillas color rojo-bordó. Mide 1,80 metro y pesa entre 70 y 80 kilos. Ante cualquier información, la familia pide que se comuniquen al número 3416740909.