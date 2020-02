In situ. Omar Perotti, en Cañada de Gómez, con autoridades provinciales y locales, y alumnos.

El gobernador, Omar Perotti, participó en Cañada de Gómez de la primera instancia del Programa “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo”, al encabezar en esa ciudad la primera mesa de trabajo junto a docentes y autoridades educativas.

Estas instancias se desarrollarán durante todo el mes de febrero en cada departamento de la provincia.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del gobernador, que destacó: “Este es el programa más importante en estos cuatro años, algunos prefieren no hablar de números, porque mostrarlos parecería que no da buenos resultados, en realidad, esconder no da buenos resultados, el primer relevamiento plantea que, entre los que deberían estar en la sala de 4 años y los que terminaron la primaria y deberían estar iniciando la secundaria, hay ocho mil santafesinos”.

Del mismo modo, Perotti, acompañado por la ministra de Educación, Adriana Cantero, y la intendenta Stella Clérici, insistió en la importancia de readecuar la infraestructura escolar y remarcó: “Algunos dirán ’bueno está bien pero no tengo lugar en la sala’, habrá que construirla, no podemos perder la oportunidad de que alguien no pase por esa sala de cuatro años”.

Por último, el gobernador realizó un llamado a toda la comunidad para sumarse a la acción estratégica “Todas las chicas y los chicos en la escuela”, y concluyó: “Si trabajamos en valores, el resultado de esta provincia va a ser muy superior. Eso queremos que sea, fundamentalmente, para todos los santafesinos una prioridad. Para nosotros, el inicio de este programa, el hacerlo y acompañar al equipo, y comenzar ya y tener todo un mes intenso de tarea es decirles: esto para nosotros es prioritario y los necesitamos, desde los chicos, los docentes, los gremios, las comunas, las municipalidades, los legisladores, los necesitamos a todos”.

Cuando se lanzó el programa, la ministra de Educación, Adriana Cantero, recordó que “unos 8 mil niños no comenzaron el secundario en Santa Fe”. Son alumnos que terminaron la primaria en la provincia pero que no iniciaron el nivel medio o directamente lo dejaron en el primer mes del ciclo lectivo.

Objetivos y metas

El plan, que se lanzó en Rosario y llegará a todos los municipios, apunta a garantizar la educación obligatoria, con igualdad y equidad educativa y con aprendizajes relevantes, recalcó la ministra al destacar las metas del plan.

El programa parte de la premisa de “siendo la educación y el conocimiento un bien público y un derecho personal y social, la provincia, los municipios y comunas se comprometen a garantizar el derecho constitucional de enseñar y de aprender”, propone.

Con ese objetivo, se plantea como prioritario “brindar las oportunidades y posibilidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación durante toda la vida, promover en cada estudiante la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”, dice la declaración fundacional. Y agrega: “Debemos asegurar una educación de calidad sin inequidades sociales ni desequilibrios regionales, coordinando las políticas implementadas en el ámbito nacional, provincial, municipal y comunal”. Por eso el compromiso es “desarrollar un plan de acción coordinado para garantizar el derecho a la educación en la provincia. Asumimos la responsabilidad de trabajar solidariamente para cumplir con la obligatoriedad escolar desde la edad de cuatro años, hasta finalizar la educación secundaria”.

Todos inscriptos

El objetivo es que en el inicio de cada ciclo lectivo todas y todos estén inscriptos en el nivel obligatorio. Los establecimientos deben contar con las condiciones mínimas para comenzar las clases, y para eso el compromiso es “desplegar las herramientas necesarias para el ingreso a término y en buenas condiciones de infraestructura y recursos humanos”, así como “garantizar la permanencia y el egreso con la certificación correspondiente de todos los estudiantes en los niveles obligatorios”.

El 3 de enero, el gobernador Omar Perotti encabezó junto al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y su par santafesina, Adriana Cantero, la firma de la declaración conjunta. Allí participaron intendentes y presidentes comunales de todo el territorio santafesino.