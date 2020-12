En declaraciones a la prensa al término de la audiencia, y con lágrimas en su rostro, Alberto señaló: "El pacto de silencio no se rompió porque nunca se supo dónde está Paula. Esto es algo más del túnel negro que hay en San Lorenzo. Hoy se sancionó a una parte, que es la cabecilla".

caso Perassi02.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

"Ojo que el tribunal no se equivocó. Pero acá falta gente, no me digan que acá dos personas solas hicieron todo. Sí, fueron ellos, pero falta todo el malandrinaje que hizo todos los trabajos", destacó para luego volver a cuestionar que "todo arranca mal desde la Justicia de San Lorenzo, o de las tres patas que tenían que actuar en esto, el poder político, la policía y el poder judicial".

Tras señalar que esperaron nueve años y tres meses para conocer la sentencia, Alberto volvió sobre sus dichos y recordó: "No es lo que buscábamos, esto es una aspirina para suavizar un cáncer".

"Nosotros buscábamos los restos de Paula, nunca buscamos poner preso a nadie. Pero ellos lo saben, que lo digan, por algo están presos", abundó en alusión a Strumia y Michl.

El pedido de la mamá de Paula

Alicia Ostri, la mamá de Paula, en tanto, no pudo contener su emoción cuando la consultaron sobre qué tenía para decirles a sus nietos: "Es muy triste, no sé qué les voy a decir. Lo que quiero es justicia, más justicia todavía. Quiero saber si hay policías involucrados y si es así que caigan ellos también".