Adjudicarán obras de acceso de tránsito pesado a Timbúes

Timbúes: cuatro heridos tras un choque entre un camión y una pick up

En el desarrollo del proyecto se utiliza un puente existente sobre AP01 y se construyen dos nuevos puentes: uno sobre la RN Nº 11 y las vías del ferrocarril; y el otro sobre el río Carcarañá. El proyecto incorpora una rotonda en el inicio de su desarrollo, en la intersección con la RP Nº 91.

Sobre el canal Serodino

Este anuncio fue realizado por el mandatario santafesino en la inauguración de las obras de ensanche del puente sobre el canal Serodino, ubicado 6,4 kilómetros al oeste de la autopista Rosario-Santa Fe, en el departamento Iriondo. Trabajos que demandaron una inversión provincial actualizada de $162.822.865,21.

Durante el acto, Perotti recordó que se trata de una zona donde se producían muchos siniestros viales y explicó: “Uno recogió la preocupación de las autoridades de Andino, de Serodino, de muchas instituciones que están permanentemente detrás de este tema. No es una obra de aquellas que no se podían hacer. Está claro y así realizamos más de 30 puentes en toda la provincia, con características muy parecidas a este”.

También remarcó el valor de hacer obras donde no se ven o donde vive poca gente. “Es algo que la política había desterrado, o no quería hacer. Directamente no entraban en las evaluaciones de las inversiones a realizar. Nosotros las incorporamos a todas porque entendemos que si reclamamos federalismo permanentemente a la Nación, si queremos que la Nación tenga una distribución diferente de recursos, en la provincia hay que hacer lo mismo. Y hay que encargarse de que los recursos lleguen a todos los lugares”.

Los trabajos

En el puente se realizó el ensanche de 6,3 a 10,3 metros colocando dos nuevas vigas longitudinales de hormigón armado (una a cada lado de las existentes), que fueron vinculadas con otras transversales con las correspondientes losas de tablero y cordones. En la estructura y cercanías se colocaron barandas, señalización vertical y defensas metálicas tipo flex-beam, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad vial.

Entre las últimas tareas la empresa contratista realizó la señalización horizontal de unos 40 metros de calzada, existentes entre los accesos a la estructura y el personal de la jefatura zonal X de la Dirección Provincial de Vialidad colocó tachas reflectivas sobre el eje, pintó la zona e incorporó microesferas de vidrio que generan retroreflectividad para los usuarios.

En cuanto a los trabajos complementarios, se realizó la protección del cauce y los estribos, se adecuaron los accesos para igualar los anchos de pavimento con una nueva calzada, se mejoró el acceso a un camino comunal y se conformó la nueva carpeta de rodamiento de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor en unos 40 metros de la calzada, existentes entre los accesos a la estructura.