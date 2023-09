La Nasa publica este jueves las conclusiones del informe que encargó sobre ovnis

Si existe o no vida más allá de la Tierra esa uno de los interrogantes que desvelan a la humanidad. La cuestión ha sido alimentada por los avistamientos de objetos voladores no identificados, relatos de contactos del tercer tipo y, sobre todo, el cine y la literatura de ciencia ficción. No obstante, y a pesar de las misiones espaciales a la Luna y Marte, hasta ahora la ciencia no ha podido echar luz sobre este insondable misterio.