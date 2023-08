La izquierda admite que hizo una mala elección y vaticina un triunfo de Milei

A Solano "no le sorprende" la elección de Milei

El precandidato a presidente por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Gabriel Solano advirtió este domingo que "la izquierda está haciendo una mala elección" y consideró "indudable" que el líder de La Libertad Avanza y diputado nacional, Javier Milei, "está haciendo una gran elección en todo el país" al analizar los resultados de boca de urna, ya que por el momento no se conocen datos del escrutinio provisorio.

En ese sentido, sostuvo que es "indudable" que Milei "está haciendo una gran elección en todo el país" y que no le "sorprende" , ya que era algo que había advertido durante su campaña porque el precandidato pudo "expresar la bronca" que existe en la sociedad.

"No estamos haciendo una buena elección. Estamos cayendo bastante a comparación del 2021 aunque no es lo mismo una elección parlamentaria", añadió y consideró "importante" que la izquierda "no quede pegado a este gobierno" porque sostuvo que la izquierda quedó "vinculada" a la actual gestión nacional.