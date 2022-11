Ya están los tres ganadores del primer concurso de cuentos Angélica Gorodischer en Rosario

"No pensamos que recibiríamos tantos cuentos. Creímos que llegarían unos cincuenta, pero de golpe eran cien y luego más de 200 en papel y en digital. Yo ya había sido jurado en la primera convocatoria de narrativa de Barbarie y repetir esto con colegas que uno admira como Javier Nuñez (ganador Premio Casa de las Américas) y Pablo Colacrai (miembro fundador de la editorial Río Ancho Ediciones y coordinador de los talleres Alma Maritano) fue muy enriquecedor. Del primer texto no tuvimos dudas: tiene calidad de lenguaje, ritmo, buenas imágenes y tema, cadencia. Un cuento bellísimo", le contó a La Capital, Vanesa Gómez, ex alumna del taller de Alma Maritano, actual tallerista y una de los jurados.

Bo, el ganador, nació en Rosario en 1959 y es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Su primera obra editada fue "Don Juan de las Colinas" que alcanzó la segunda mención en 2013, en el I Concurso de Narrativa organizado por Río Ancho Ediciones. El certamen contaba como jurados a la fallecida Alma Maritano, a Pablo Ramos y a Marcelo Escalona.

En 2016 Río Ancho Ediciones le publica Ana Cierra Los Ojos, en 2019 llega el momento de la novela En El Mirador, novela que suma a la trama de las novelas anteriores.

La segunda premiada, Martínez, es comunicadora social de la UNR y al igual que Bo, fueron alumnos de Maritano y luego de Colacrai. En marzo de 2019 obtuvo la primera mención en el concurso literario organizado por la empresa Bartolomé Sartor e Hijos SRL, con el cuento “Abuela”. En agosto del 2020 obtuve una mención especial en el primer Concurso de Narrativas 2020 de la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, con el cuento “Apego”, que integra una antología digital y también hace dos años obtuvo el 2do premio en el XIII Certamen Literario de Cuento y Poesía “Alejandro Vignati”, con el cuento “Otra versión de tu rostro hacia mí”.

Ramos, en cambio, el único que no nació en esta ciudad sino en Montevideo (Uruguay), pero vive desde 2005 en Santa Fe. Publicó el relato “Envoltorios” en la Revista Visor, España. Compiló y corrigió la obra poética de Antonio Montesanto y la nota “La doble sepultura de Antonio Montesanto” y el folletín "Hacia el núcleo del silencio", en Revista Belbo, de Rosario. En la misma revista, editó la sección Ficción. El relato con el que participò en este concurso pertenece al libro inédito Museo de Artesanías.

Los tres cuentos ganadores se publicarán en el diario El Eslabón, una de las tres entidades independientes rosarinas que participaron del certamen, además de Barbarie: el derecho a la cultura; Cooperativa La Casa de INGA, y La Toma. El concurso estuvo abierto a residentes en la provincia de Santa Fe y mayores de 18 años.

Junto a los tres premiados recibió una mención María Cecilia Reviglio. También nació en Rosario, es comunicadora social y ex alumna de Maritano. En 2020 publicó su primera novela, “La casa frente al mar”, el cuento infantil "Ojos de Galera" e integró el volumen colectivo "Historias de Belgrano", todos en UNR Editora. De 2013 a 2016 fue miembro de la editorial cooperativa Río Ancho Ediciones, donde cumplió tareas de editora.

Gorodischer, la homenajeada, falleció el 5 de febrero de este año. Fue una de las principales voces de mujeres en la ciencia ficción iberoamericana. También escribió narrativa realista y experimental. Vivió desde 1935 en Rosario. Sus libros, publicados desde 1965, le valieron importantes reconocimientos. Organizó en Rosario las 3 ediciones del Encuentro Internacional de Escritorasy dio más de 350 conferencias. En 2003 se publicó, con éxito de crítica y público, la traducción al inglés por Ursula K. Le Guin de su Kalpa Imperial.