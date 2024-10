Vuelven las matinés: serán hasta las dos, sin alcohol y con un teléfono para que los padres puedan comunicarse

Las más conocidas fueron las de Sonic, pero también tuvieron su historia las de la Asociación Cristiana de Jóvenes y otros clubes de la costa. Los bailes para menores de edad, las famosas matinés, volverán a convocar a adolescentes bajo estrictos protocolos de seguridad. No se podrá vender alcohol ni bebidas energizantes, la música se cortará a las dos de la mañana y, además, los locales deberán contar con una línea telefónica para la atención de las familias de los asistentes.

Según reconocen desde el municipio, existía una demanda que no estaba atendida, la de los adolescentes que quieren salir a divertirse en forma segura. En lo que va del año, los operativos para impedir la realización de fiestas clandestinas, generalmente organizadas en locaciones alquiladas fuera de la ciudad, se volvieron casi rutinarios. Muchos de estos festejos reunían a menores de edad.

Qué dice la norma

Desde ahora, las matinés podrán realizarse tanto en boliches y salones de fiestas, como en clubes o en instituciones. Los organizadores de estas fiestas deberán solicitar previamente autorización al municipio que fiscalizará el cumplimiento de los protocolos específicos para menores de edad.

Las actividades deberán respetar horarios reducidos. Los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves las fiestas se podrán realizar desde las 20 a las 0. En tanto, los viernes, sábados y vísperas de feriados, el baile puede extenderse hasta las 2 del día siguiente.

En los eventos exclusivos para menores de edad no podrán ingresar quienes ya hayan cumplido los 18 años. La presencia de personas mayores de edad queda circunscripta a quienes acompañen a los menores asistentes, como padres, madres, tutores, cuidadores o responsables a cargo de los adolescentes.

En las fiestas para menores estará prohibido que los adolescentes accedan a bebidas alcohólicas o energizantes que contengan taurina. La ordenanza prohíbe no sólo el expendio y el consumo sino también la "exhibición de bebidas alcohólicas o prohibidas a menores de edad".

Cuando por la naturaleza del evento o actividad que se realice asistan menores de edad a establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, los adolescentes deberán utilizar de manera visible, obligatoriamente, una pulsera que le será suministrada por el mismo establecimiento, a fin de permitir una identificación rápida y fácil para un mejor y más eficiente control tendiente a evitar el consumo de bebidas alcohólicas o energizantes.

Los locales deberán también contar con una línea telefónica en funcionamiento para atender las consultas de las familias de los menores.

Un vacío desatendido

Para la presidenta del Concejo Municipal, "actualmente tenemos una franja de chicos de entre 13 y 16 años que no tenían a dónde ir, ya que después de la pandemia muchas instituciones no se atrevían a organizar este tipo de eventos porque no existía una reglamentación muy clara. Ahora tendrán mayor previsibilidad y reglas del juego claras para aquellos que quieran invertir en este tipo de emprendimientos".

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, coincidió. "Las fiestas de menores era un pedido de muchos papás y le estamos dando condiciones de seguridad”, apuntó y adelantó que "el mes que viene ya tenemos las primeras porque tenemos productores locales interesados".

El protocolo de habilitación de fiestas para menores forma parte de la reglamentación de la ordenanza de nocturnidad aprobada a mediados de este año por el Concejo Municipal. La norma establece una simplificación en materia de rubros y establece reglas claras de funcionamiento para los locales.

Para habilitar un comercio de esparcimiento nocturno, a partir de ahora, se debe tener una licencia para determinadas actividades. Por ejemplo, para la difusión musical, venta de alcohol o gastronomía. La ordenanza hace eje en las obras de insonorización de los locales para garantizar la convivencia con los vecinos.

La ordenanza contempla también la habilitación de espacios que ofrezcan una propuesta cultural específica.

Los emprendimientos deberán adecuarse a la nueva normativa a medida de que venzan sus permisos de funcionamiento.