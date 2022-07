Violento choque en Lagos y Montevideo: un auto se subió a la vereda y arrancó un árbol

Blas, el conductor del vehículo particular, dijo al móvil de LT8 que había sufrido lesiones , “sólo un fuerte dolor por el cinturón de seguridad. Yo venía por Ovidio Lagos, los semáforos estaban en intermitente, y cuando estaba pasando Montevideo el otro auto me pegó en la cubierta trasera derecha, me hizo girar y golpear contra un árbol”.

Blas contó que el taxi que lo chocó era conducido por una mujer “que salió ilesa, por suerte no le pasó nada. Pero me hizo girar por completo y me fui contra el árbol. Me asusté bastante, alcancé a frenar un poco por instinto”.

“Los semáforos estaban en intermitente como todos los días a esa hora, pasó por acá siempre. El auto lo tenía vendido y lo iba a entregar el viernes, pero ahora tenemos que dar marcha atrás con la venta, no queda otra”, dijo apesadumbrado.