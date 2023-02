Violencia narco: Javkin busca ayuda de Nación para acelerar la urbanización de barrios calientes

"Le he planteado al presidente (Alberto Fernández) que me deje ir más rápido en la urbanización de los territorios. Mañana vamos a tener un encuentro en Buenos Aires ligado a esto y tiene que ver con acelerar estos procesos. No hay ninguna acción que hagamos en territorio que no tenga que ver con esta situación. Los cambios urbanos tienen mucho que ver. Queremos hacer en Empalme Graneros y Tablada, como también en todo el contexto, lo mismo que hicimos en Villa Banana", señaló este miércoles Javkin en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8.