Violencia en la salud pública: alerta por falta de personal y políticas de fondo

Otra vez un hecho violento como el ocurrido en el Hospital Roque Sáenz Peña, donde familiares de una paciente cuyo embarazo tuvo complicaciones agredieron al personal de salud y provocaron destrozos, reaviva una problemática que viene desde hace años : la inseguridad en los hospitales y efectores públicos. Desde el sindicato que nuclea a los médicos alertan que “el problema siempre se soluciona con medidas coyunturales de poco aliento, pero no de fondo y con continuidad en el tiempo ”, lo cual expone constantemente a todos los trabajadores de la salud pública.

La situación también fue denunciada por el Sindicato de Trabajadores Municipales, ya que el agresor insultó, golpeó al personal médico y rompió a puñetazos y puntapiés la puerta de acceso al quirófano y parte del mobiliario de la dependencia. Pablo Moyano, secretario gremial de la entidad, aseguró que los hechos de violencia e inseguridad en los efectores públicos son moneda corriente y reclamó que municipio y provincia restablezcan los servicios de policía adicional.

Desde la delegación local de Amra, el sindicato médico de Argentina, hicieron una lectura transversal. “La violencia es una constante desde hace muchos años y nunca se toman medidas serias, de fondo y que tengan continuidad en el tiempo. No se observa una real inversión en los hospitales”, advirtió el médico Pablo Crispo, secretario de la organización gremial.

El profesional recordó que cuando ocurren hechos como los del sábado, “se reponen custodios o personal de seguridad, pero al tiempo se van. El problema es que el hospital o la escuela son la única presencia del Estado para mucha gente, que se desahoga en la guardia cuando ya no encuentra respuesta en ningún otro lado”.

>>Leer más: Piden detectores de metales en la puerta del Hospital Roque Sáenz Peña

En esa línea, según el secretario de Amra, “hay una carencia total del Estado. Los políticos soólo aparecen para las fotos. Y la gente termina descargando un montón de cosas contra el personal de salud, que no es el que debe dar las respuestas. Imagínense que una persona pide atención por un dolor abdominal y hace seis o siete meses que espera un turno para una cirugía de vesícula. Cómo no se va a descargar en la guardia, que siempre está abierta”.

Más presencia del Estado

Para Crispo, la violencia de la calle no impacta al mismo nivel en los hospitales o centros de salud. “Está tranquilo, pero podría ser peor. Esto es una problemática que ya tiene 10 o 12 años. Lo que observamos es que tiene que haber más presencia del Estado en la práctica, no solo en el discurso. La solución no es lo restrictivo o que se cumplan las leyes, debe ser más abarcativa, con políticas inclusivas, porque hay mucha gente fuera del sistema legal”.

El médico además aportó un dato que describe la burocracia administrativa y devela una maquinaria de recursos sobreasignados a distintas áreas. “Es inentendible, pero en los hospitales públicos, los policías, que pertenecen al Ministerio de Seguridad de la provincia, funcionan como si fueran privados. Cobran un adicional que el Estado gira al hospital o centro de salud, en vez de incluir ese trabajo entre sus tareas, como parte de la política de seguridad”.

Según María Fernanda Boriotti, secretaria general del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), el tema requiere múltiples abordajes. “La violencia es multicausal. La pueden desatar las demoras en la atención de pacientes, porque en algunos casos falta personal, que es un reclamo que se hace tanto a la Municipalidad como a la provincia”, indicó la dirigente sobre un primer aspecto.

Personal y comité mixto

En ese sentido, profundizó que si “no hay un triage adecuado (método que permite gestionar la demanda para distinguir entre urgencias y emergencias); las situaciones que deberían demorar menos a veces tardan más. A eso se suma la situación social, como la falta de consideración para entender realmente que se trabaja, y no se pierde tiempo detrás de la puerta”.

Boriotti consideró además “que muchos casos de violencia están asociados a situaciones de abuso de sustancias o factores de salud mental que llegan a las guardias y centros de salud, pero requieren de otro tipo de abordaje. Lógicamente también se debe actuar en forma preventiva”.

En ese camino, la dirigente advirtió que “no están funcionando los comités de higiene y seguridad mixtos creados por ley. Las claves están en tener más personal, plantear cuáles son las mejores estrategias para reducir la conflictividad, generar diálogos para saber cómo dar las malas noticias y reconocer a los otros con derecho a tener esa información: Son muy importantes los comités mixtos desde las instituciones y desde los trabajadores, pero no están funcionando por decisión de este gobierno provincial”.

Es más, la titular de Siprus recordó que “se reclamó al gobierno la reposición de esos espacios de intercambio. Es una recomendación internacional y una normativa nacional para generar estrategias y acciones de prevención para erradicar la violencia en los lugares de trabajo. Pero no está en consideración de este gobierno y ayudaría mucho”.

>>Leer más: Denuncian grave caso de violencia durante un parto en el Hospital Roque Sáenz Peña

En ese análisis, para el gremio profesional médico la solución de la violencia en los hospitales o centros de salud públicos “no siempre se da poniendo más policías, aunque sabemos que en este contexto podría ser necesario. Insistimos en el triage, más personal, formación y capacitación, para saber cómo prevenir y abordar la violencia para que no escale”, consideró Boriotti, también secretaria de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa-CTAA).

Prevención y abordaje

La Red Sindical de Ambientes de Trabajo Libres de Violencia realiza hoy el V Congreso sobre “Herramientas sindicales de abordaje y prevención de las violencias y el acoso en el mundo del trabajo”. Del encuentro, que se hará de forma virtual, participan varias entidades gremiales pertenecientes a distintas centrales obreras, entre ellas el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus).