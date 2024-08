Violencia de género: esperan una suba de llamados al Telefóno Verde tras la denuncia de Fabiola

Después de la denuncia que la ex primera dama Fabiola Yáñez hizo contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género es esperable que aumenten los llamados a las líneas de ayuda dispuestas por la Municipalidad de Rosario , a través de las cuales personal especializado recibe las consultas de quienes están padeciendo situaciones de violencia machista y las guían y acompañan para ir encontrando una solución.

La denuncia de la ex primera dama por violencia psicológica y física contra el ex mandatario Alberto Fernández "es muy reciente pero es muy posible que en los próximos días esto anime a otras mujeres a hablar sobre lo que les está pasando; los teléfonos en Rosario están habilitados las 24 horas y los 365 días del año" , dijo Ferrero.

Los contactos habilitados por la municipalidad para recibir contención y asesoramiento psicológico y jurídico para iniciar el camino que permita salir de la situación de violencia deben realizarse al 0800-444-0420 (Teléfono Verde) y al WhatsApp 341-5781509. En caso de peligro de vida, se debe llamar directamente al 911.

"Es importante que las mujeres sepan que Rosario cuenta equipos de profesionales con amplia experiencia y altamente capacitadas para abordar situaciones de violencia de género. Brindamos acompañamiento y apoyo en las diferentes situaciones. Estas propuestas se sostienen y se construyen desde hace décadas en una ciudad que ha sido pionera en la implementación de políticas de género para prevenir o abordar la violencia en todas sus formas", mencionó la funcionaria.

Además, esa secretaría municipal dispone de espacios terapéuticos de escucha y centros de protección para las mujeres que están en un mayor riesgo. Y existen los Puntos Violeta, espacios privados acondicionados para tener privacidad a la hora de hablar, ya que muchas veces las mujeres son controladas de manera constante por el violento. En Rosario están ubicados en la mayoría de los centros de distrito.

De hecho, el WhatsApp se habilitó luego de que se determinara que muchas mujeres no podían ni siquiera hacer una llamada sin ser "advertidas" por el agresor.

También se cuenta con el apoyo de organizaciones que trabajan en la temática de la violencia de género y que son una referencia importante en los distintos barrios. "Muchas vecinas pueden hablar de lo que les pasa con mujeres que son referentes en su zona y con las que tienen cierta confianza, su tarea es muy importante", dijo Ferrero.

Respecto a la noticia de la que hoy toda la Argentina habla, e incluso en el exterior, por quienes son las personas que involucra, Ferrero señaló: "Sin dudas la violencia de género atraviesa a todos los sectores socieconómicos, a personas de todas las edades. El caso de púbico conocimiento expone nada menos que hasta un presidente puede ser violento con su pareja, lo mismo que un abogado, un comerciante o un hombre sin trabajo, es decir, cualquier persona. El hecho de que una primera dama denuncie a un ex presidente y se hayan tomado medidas al respecto muestra que hay un consenso en la sociedad de que la Justicia debe actuar y que hay hechos que no son justificables, de ninguna manera. No es un caso aislado. Toda violencia contra una mujer debe ser repudiada, combatida y el victimario debe rendir cuentas ante la Ley”.

Ayudar ante la violencia de género

¿Qué suelen plantear las mujeres que llaman al teléfono verde o escriben al WhatsApp?

"Es muy variado, puede suceder que llamen con dudas sobre si son o no víctimas de violencia de género, algo que en general se termina confirmando. Se expresan hechos que dan cuenta de violencia psicológica, económica y violencia física. Casi siempre cuando hay golpes anteriormente se dio todo un proceso de manipulación emocional y psicológica por lo cual no es fácil hablar o denunciar".

Ferrero insistió en que la llamada "es un primer espacio de escucha, es la posibilidad de contactarse también mediante el WhatsApp. Es la manera de empezar a reconocerse como víctima de violencia, algo que no es fácil. No implica una denuncia formal, eso se verá en el marco de cada situación que es particular y se harán las derivaciones que sean necesarias algo que el equipo está preparado para determinar, y para acompañar, siempre", enfatizó la secretaria.

Casos en Rosario

Durante 2023 el teléfono verde y el número de WhatsApp superaron las 12 mil consultas. Además 72 mujeres ingresaron a centros de protección municipales (el 24% más de las que habían necesitado ser ubicadas en casas de resguardo en 2022).

En 2023, además, se habían determinado las siguientes medidas legales: 218 prohibiciones de acercamiento y 29 exclusiones del hombre violento, del hogar. Estas acciones se realizan gracias al trabajo conjunto la de secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos municipal con la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia Doméstica y Género de los Tribunales provinciales de Rosario.

Además se entregaron 64 botones de alerta, por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

En lo que va de 2024 el número de consultas se mantiene, en relación al año pasado pero "hay que ver qué ocurre en el próximo semestre ya que casi siempre en la segunda mitad del año las denuncias aumentan", dijo la secretaria municipal.

La actual crisis socieconómica podría ser una variable que condicione a algunas mujeres a hablar, a denunciar, ya que tienen (o sienten que tienen) menos chances de separarse de quien la violenta. Por eso, los equipos de profesionales que asisten en violencia de género están atentos a este tipo de cuestiones de contexto, ya que teniendo esto en consideración pueden generar otros mecanismos de acercamiento a las mujeres para que se animen a hablar de lo que les pasa, y así encontrar el alivio y la protección que tanto necesitan.

Fotos y chats reveladores

El jueves 8 de agosto, desde España donde vive, Fabiola Yáñez formalizó la denuncia contra el ex mandatario Alberto Fernández pero desde el día anterior se sabía que la mujer había comenzado a hablar del "terrorismo psicológico" y "acoso telefónico" que recibió cuando era pareja de Fernández. Durante la noche del jueves se conocieron chats y fotos que muestran a Yáñez golpeada en distintas partes del cuerpo y un intercambio de mensajes entre ella y el ex presidente en el que la mujer expresa "hace tres días que me estás golpeando".

De inmediato se reforzó la custodia a Yañez, se determinó una perimetral por la cual el político no puede acercarse a su ex pareja y además se le impidió salir del país.

"Algo que no queremos dejar pasar es la posible revictimización de la víctima ya que no sabemos si esas fotos que circulan fueron divulgadas con su consentimiento. Si se filtraron, algo que es probable, es muy doloroso porque se la expone terriblemente y además muchos comentarios en redes sociales son crueles con la víctima. El periodismo y la sociedad toda debe ser cuidadosa con estos hechos porque un mal accionar puede tener implicancias muy negativas", advirtió Ferrero.