Vecinos de Rioja al 1400 hace tres días que no tienen electricidad ni agua

“Hace tres días no tenemos luz ni agua, no sabemos qué hacer, la EPE no nos da ningún tipo de respuesta, cuando llamamos cortan el teléfono. Es un edificio con muchos departamentos y en algunos de los pisos más altos viven personas mayores con movilidad reducida, familias con bebés, también uno de los vecinos es insulino dependiente. Les llevamos baldes con agua y los asistimos pero no da para más la situación. Toda la comida está podrida”, contó Atenas Moreiras, una vecina de Rioja al 1400 en diálogo con La Capital.