Vacaciones gasoleras: dónde y por cuánto veranear en carpas o cabañas

La nafta está cara, Funes y Roldán cotizan en dólares, la costa está "salada" y no por el mar precisamente, los hoteles sindicales de Córdoba ya casi están repletos, los hermanos uruguayos tienen tarifas prohibitivas y Brasil y Chile también son un buen recuerdo o un proyecto inalcanzable para los ingresos de estudiantes y empleados que quieren salir de veraneo. Pero a no bajar los brazos porque igual se puede ir de vacaciones, cerca de Rosario.

Siempre quedan alternativas para los bolsillos flacos, basta desempolvar la carpa, los objetos de camping, no olvidarse el repelente y pensar en el contacto con la naturaleza, no tan lejos de Rosario.

La Capital pidió algunos datos y precios en este mes de octubre. Hay ofertas a diez minutos de la ciudad, cruzando el río hacia la isla, a pesar de las brutales quemas en el humedal, también se puede salir a la búsqueda de lagunas y reservas naturales y áreas protegidas en la provincia o buscar el agua cristalina y el aroma a peperina en algunos campings de las sierras de Córdoba.

Turismo de la provincia de Santa Fe tiene 122 campings, distribuidos en toda la bota (se puede visitar la página y consultar).

Acá solo van algunos pocos ejemplos: uno en el norte, otro el sur, al oeste y cerca de Rosario. También hay cabañas y dormis, y propuestas ecológicas en la isla.

Variado pero a no dormirse, que los que no pueden ni pensar en vacaciones VIP son mayoría.

En las islas entrerrianas

Los Benitos (Paraná Viejo)

El Eco-camping Los Benitos (departamento de Victoria) se encuentra ubicado en la porción norte del Islote Benito que empezó a formarse en 1983, siendo en sus comienzos solo un banco de arena. Actualmente, tiene una superficie de aproximadamente 20 hectáreas y su tamaño, forma y vegetación de alisos, sauces, trepadoras y pajonales, lo transforman en un maravilloso ecosistema que se declaró “Área Natural Protegida” en 2003.

Pero a tono con los conflictos por las quemas en las islas, Los Benitos está pasando por un momento de transformación.

El comedor solo estará habilitado para los huéspedes que acampen y alquilen dormis y para quienes realicen reserva previa vía WhatsApp (visitantes y eventos).

camping los benitos04.jpg

Solo se atenderán a clientes de paso sin reserva previa que quieran pasar el día en el camping, busquen una bebida o minuta en el bar, o algún artículo de la despensa.

El pago del ingreso es obligatorio, sin excepción ni descuento por grupo. Quien ingresa abona la estadía diaria, salvo los casos en que está incluido en el valor (acampe y dormis).

Estadía sin acampe: 600 pesos adultos y 300 pesos niños (de 4 a 12 años). Capacidad para 25 carpas. Parquizado y agreste, 25 mesas, 1 parrillero comunitario y fogones individuales con parrillas.

Estadía con acampe: para adultos 1200 pesos y para niños, 600 pesos (de 4 a 12 años).

También se alquilan todos los elementos de acampe y carpas por día (incluye bolsa de dormir y aislante) a 600 pesos por persona (mínimo 2 personas).

Se pide garantía (depósito reintegrable de 2000 pesos), solo bolsa de dormir 300 pesos por día y aislante 200 pesos día.

Se aceptan mascotas siempre que sean amigables, ya que en el lugar hay perros y muchos gatos que son parte de la familia Benitos.

Moroco Cabañas (Paraná Viejo)

Ideal para pasar las vacaciones de verano (y también de invierno) en medio de la naturaleza y de manera ecológica (las cabañas de alimentan de luz solar) . Así se promociona Cabañas Moroco desde su Instagram. , Es un sitio para pescar, que posee muelle para llegar con embarcación propia. El traslado se hace con taxis lancha que salen desde la zona norte de Rosario.

Los servicios incluyen kayacs, piraguas y tablas.

cabañas Morocco.jpg

Las cabañas tienen cocina equipada con dispenser con agua potable, heladera y utensillos. La habitaciones tienen cama matrimonial y cucheta marinera con mantas y calefacción. El baño tiene agua caliente, hay parrilleros, hamacas paraguayas, reposeras y fogonero para disco y estaca.

Por dos días y una noche, hasta diciembre, dos personas pagan 12 mil pesos (Ej: ingreso sábado a las 13 y retiro el domingo a las 19), los días de semana, en cambio, el precio es de 9.500 pesos (lunes 13 horas y retiro martes a las 11).

En Santa Fe

Centro Turístico ACA Timbúes

A 38 kilómetros al norte de Rosario y sobre el río Carcarañá (Ruta Provincial 91,acceso a la autopista a Santa Fe, Villa La Ribera) se encuentra este camping de la ACA con parcelas para acampar e instalar casas rodantes, cabañas de 2, 4 y 6 personas totalmente equipadas y con aire acondicionado, vajilla y ropa de cama.

Hay piletas, parrilleros, quinchos, canchas de tenis criollo, fútbol y voley, vestuarios con agua caliente, bar y vigilancia permanente.

Carcaraña.jpg

Pueden ingresar socios y no socios con tarifas diferenciadas (los precios están en la página web y cambian en temporada alta, a partir del primero de diciembre). Solo uno de los múltiples precios: los viernes, sábados, domingos y feriados el socio paga 480 pesos, el invitado 720 pesos y el no socio, 900 (menores hasta 5 años, sin cargo). El ingreso es a las 11 y la salida a las 10.

Camping Don Avelino del Club Ocampense de Caza y Pesca El Irupé (Villa Ocampo, 586 kilómetros al noreste de Rosario, departamento General Obligado)

El humedal Jaukanigás, al noreste de la provincia, es un sitio Ramsar (de importancia internacional por su flora y fauna). Y en el corazón de ese paraíso se encuentran las 15 hectáreas del camping municipal Don Avelino del Club Ocampense de Caza y Pesca El Irupé, de Villa Ocampo.

irupe3.jpg

Un sitio verde al borde del brazo ribereño Paraná Miní y con playa a pocos metros. Hay servicios de lanchas, kayacks y posibildiad de acampe de carpas (mil pesos por carpa, auto incluido), casas rodantes y motorhomes (el día sale 2 mil pesos para el vehículo y grupo familiar entero).

El predio cuenta con luz eléctrica y duchas con agua caliente, espacio para lavar la vajilla.

Laguna La Verde (Huanqueros, departamento de San Cristobal, al oeste de la provincia)

A 374 kilómetros al oeste de Rosario, por la ruta provincial 4, se llega a la localidad de Huarqueros, de apenas mil habitantes, cercano a la Laguna La Verde, espacio que pretende convertirse en área protegida. Es un espejo de agua para nadar, navegar, hacer windsurf y pescar con clubes y campings a su vera.

Caza y Pesca.jpg

El Club Casa y Pesca, a pasos de la laguna de agua dulce, son 800 hectáreas aproximadamente, con acceso asfaltado, iluminación eléctrica, gran arboleda, pàjaros e iguanas inofensivas. Se puede acampar los fines de semana, pero cuando terminen las clases se habilitará de lunes a lunes, para disfrutar de amaneceres y atardeceres de ensueño.

Se puede llegar en auto y con carpa (pagan de 11 años en adelante, 300 pesos por persona por día y 100 pesos el auto). Hay mesas , quinchos, asadores, baños con agua salada (se venden bidones de agua dulce en el bar que también provee de carbón, hielo, artículos de pesca y carnada y comidas y bebidas). ¿Qué ofrece la laguna en materia de pesca? Moncholos, bogas pequeñas, carpas, dientudos y sábalos. Para más datos hablar con Alicia quien tiene concesionado el bar: 3408, 678440.

La Verde.jpg

En caso que se quiera cambiar la carpa por una casa hay una opción doble. Dos casas a una cuadra de la laguna, Los Horneros Bis en Instagram. El celular de consulta es 3408-680277 (Adolfo). Pero en las redes están las fotos junto a la advertencia de que no se permiten mascotas.

Una de las casas es familiar, hasta 5 personas y se alquila a 8 mil pesos por día, la otra es un monoambiente y cuesta 6 mil. Están equipadas con utensillos, blanco, aire acondicionado y direc TV.

Camping La Fábrica (Melincué, a 117 km al sudoeste de Rosario, sobre la lauguna)

Así como la provincia de Buenos Aires tiene al sur a la Villa Epecuén, la localidad hundida por las aguas termales de su lago, Santa Fe tiene a Melincué, con aguas que se tragaron un hotel que aún se ve desde la orilla. Un lugar de veraneo construido en 1933 con 34 habitaciones que atraía por las terapias de sus aguas, pero que en 1941 fue abandonado por una inundación. Muchos ya conocen la historia y la imagen, pero no saben que hay mucho que ofrece Melincué: el casino y, a un kilòmetro, un camping sobre la ruta 115 que se llama La Fábrica.

Ahora está a mil metros de la laguna con un camino hacia el espejo de agua, porque bajó su nivel. Pero tiene zona de acampe (con luz y agua caliente) , una pileta inmensa y dormis con baño privado y parrilleros (hay que llevarse ropa de cama y utensillos). No se permiten mascotas. Sì hay proveduría y a veces shows.

Acampar (incluye uso de la pileta) cuesta 500 pesos por día a los mayores y 200 a los menores. No se cobra el vehículo. Los dormis para cuatro personas cuestan 5.400 por día con pileta incluida, para tres 4.200 y para dos, 3 mil pesos. Para más datos hay que contactarse con el 03462.418041 (Guido) o ver las instalaciones por Instagram.

La Fabrica22.jpg

En Córdoba

Los Alamos (Mina Clavero, Valle de Traslasierra)

El precio para acampar es de 950 pesos para mayores y 650 pesos para menores (por persona). A eso se le suman 200 pesos por poner la carpa en la parcela. También hay parcelas techadas, que tienen un costo extra de 600 pesos.

Además, hay cabañas con baño privado y cochera, por 8500 pesos la noche.

Los Álamos cuenta con proveeduría, comedor, agua caliente las 24 horas, baños y pileta.

Los Alamos11.jpg

La Toma (Cosquín, Valle de Punilla)

El espacio no está parcelado, solo hay que elegir un rincón y armar la carpa. Acampar en La Toma cuesta 500 pesos por persona. Menores de 4 años no pagan. El precio incluye todo, no hay que abonar nada extra por carpa ni auto.

Hay agua caliente las 24 horas, luz durante la tardecita/noche hasta el día siguiente, baño y un kiosco con cosas básicas como gaseosas, carbón y algunos artículos no pereceros.

Icho Cruz (en Icho Cruz, Valle de Punilla)

El precio por persona es de 800 pesos, menores de 10 años pagan 500 pesos.

Icho Cruz cuenta con mesas, asadores, baños y agua caliente desde las 20 horas. Además, luz las 24 horas.

Si bien inaugurarán en diciembre, hay pileta y también una proveeduría con bar y despensa. Se encuentra a tan sólo 5 cuadras de la calle principal.

Camping El Bigua (Dique Los Molinos, Valle de Calamuchita)

En El Bigua, los precios se calculan por grupo, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se quedan a acampar.

Un grupo familiar de 4 personas que llega en un auto y con una carpa, abona 5000 pesos. Un grupo de 6 personas con 2 vehículos, y 2 carpas, abonan 8000 pesos la noche.

Bigua8.jpg

El camping cuenta con baños, asadores, duchas con agua caliente de 17 a 22 y luz las 24 horas. Además hay proveeduría que tiene insumos básicos de almacén. A 600 metros hay bares, restaurantes y auto servicios.

La Florida (Villa General Belgrano, Valle de Calamuchita)

En el camping La Florida, se puede acampar por 1500 pesos por persona. Menores de 18 pagan 1000 pesos y menores de 12 pagan 800 pesos.

La Florida.jpg

El lugar cuenta con agua caliente y luz las 24 horas, baños, asadores, quinchos y pileta.