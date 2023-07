Una larga fila de camiones aguarda en el acceso al puerto de Rosario

"Hace desde la medianoche que estoy; me dijeron que tengo que esperar hasta el mediodía porque hay muchos camiones ", comentó un transportista en declaraciones al móvil de LT8, luego de pasar la noche en el camión.

Respecto a una situación habitual en la zona, dado que los transportistas no tienen un lugar para dormir o asearse, el chofer comentó: "Es la primera vez que me toca quedarme afuera y la verdad que me dio un poco de miedo porque, por lo general, siempre espero adentro".